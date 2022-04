Ad Astra: la trama del film con Brad Pitt, stasera su Rai4 in prima visione

Stasera su Rai4 alle 21:20, e in prima visione in chiaro, va in onda Ad Astra, il thriller fantascientifico con Brad Pitt e Liv Tyler.

Appuntamento con la fantascienza firmata James Gray stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20. In prima visione free arriva Ad Astra, il thriller con protagonista Brad Pitt.

Ad Astra: Brad Pitt durante una scena del film

La trama di Ad Astra ci porta in un futuro non molto lontano. Quando i terrestri hanno già colonizzato la Luna e stabilito basi lunari anche su Marte, il nostro sistema solare è colpito da degli inspiegabili ma devastanti picchi di energia che rischiano di far estinguere la razza umana. Dopo attente valutazioni, si accerta che la provenienza di queste scariche di energia arrivano da Nettuno, il pianeta dove si è fermato il Progetto LIMA, un progetto partito molti anni prima per la ricerca di forme di vita intelligenti nel nostro sistema e oltre. Il progetto era capitanato da H. Clifford McBride, ma si sono persi i contatti con la spedizione da oltre sedici anni. Lo Space Command chiama il Maggiore Roy McBride, figlio di Clifford, e gli spiega la gravità della situazione.

Clifford parte con un ex collega del padre, il Colonnello Pruitt per Marte, da dove sperano di potersi mettere in comunicazione con il Progetto LIMA. I due si recano sulla Luna con un volo commerciale, ma prima di poter arrivare su Marte incappano in una serie di problematiche. Una volta sul pianeta rosso, nella base sotterranea, Roy incontra la direttrice della base, Helen Lantos. Roy registra una serie di messaggi da mandare al padre, presunto vivo, ma viene sospeso dalla missione quando decide di non inviare il messaggio concordato, registrando invece un audio messaggio più emotivo. Helen mette Roy al corrente di alcune verità riguardante il Progetto LIMA, verità che cambiano in maniera significativa il contesto della missione. Grazie all'aiuto di Helen, Roy riesce a imbarcarsi come clandestino sulla Cepheus l'astronave che sta facendo rotta verso Nettuno. Roy viene scoperto, ma la sua presenza è determinante in un momento cruciale del volo e in ultimo Roy riesce ad abbordare la stazione del Progetto LIMA dove trova suo padre...

Presentato in concorso alla 76ª Mostra del Cinema di Venezia e candidato agli Oscar 2020 per il miglior sonoro, Ad Astra esplora gli anfratti più intimi dell'animo umano portando un uomo solitario a confrontarsi direttamente con il passato per risolvere un conflitto che lo tormenta da troppo tempo. Nel ruolo del protagonista Brad Pitt, affiancato da Tommy Lee Jones, Liv Tyler e Donald Sutherland.

A seguire, una nuova puntata di "Wonderland" il magazine di Rai4 che questa settimana ha incontrato al Rendez-vous, Festival del nuovo cinema francese, lo scrittore, sceneggiatore e regista Emmanuel Carrère. Ma la puntata ci immergerà anche nelle atmosfere fanta-politiche del videogame Road 96 e alla scoperta dei nuovi sulfurei singoli della band metal Death SS.