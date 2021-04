Ace Ventura: Jim Carrey ha svelato a quale animale si è ispirato per il film (VIDEO)

A quale animale si è ispirato Jim Carrey per il suo personaggio nei film di Ace Ventura? A svelarlo è stato lo stesso attore americano al The New Yorker Festival.

Due anni fa Jim Carrey ha svelato a quale animale si è ispirato per interpretare al meglio il suo personaggio nei film di Ace Ventura: ebbene, a quanto pare l'attore si è ispirato ad un uccello e in generale al mondo dei volatili.

Nel corso della sua carriera, Jim Carrey ha dimostrato di essere assai credibile sia nei ruoli comici che in quelli decisamente più drammatici. Tra i suoi ruoli più iconici rientra quello di Ace Ventura, personaggio che il pubblico ha potuto conoscere per la prima volta tramite l'omonimo film del 1994 diretto da Tom Shadyac. Nonostante abbia dimostrato nel tempo di possedere uno spiccato talento nell'arte dell'improvvisazione, anni fa Jim Carrey ha raccontato, come riporta CheatSheet, di aver preso come punto di riferimento un animale per interpretare al meglio il suo personaggio nel film.

Carrey, che il prossimo anno compirà 60 anni, è stato ospite dell'edizione 2018 del The New Yorker Festival e proprio in quell'occasione ha ricordato la nascita di Ace Ventura. Durante l'intervista, come si può vedere al minuto 3:00 del video riportato sopra, Carrey si è alzato in piedi ed ha replicato la camminata spavalda che caratterizza il suo personaggio, spiegando come questa sia stata ispirata dal passo di un uccello. "Fondamentalmente mi sono ispirato ad un uccello intelligente per la camminata, per le movenze, e anche per il movimento della testa", ha dichiarato l'attore, aggiungendo anche un riferimento al vestiario e al look di Ace Ventura: "I miei vestiti colorati sono stati ispirati dagli uccelli tropicali e addirittura la mia acconciatura era uguale a quella di un piccolo volatile che svolazzava".

Ricordiamo che Ace Ventura - l'acchiappanimali racconta la storia di un investigatore privato che si occupa di ritrovare animali persi o rapiti. All'epoca dell'uscita, il film raccolse pareri contrastanti e Jim Carrey fu nominato per un MTV Movie Award per la miglior performance comica e per un Razzie Award come peggior nuova star. Nel 1995 è stato realizzato il sequel Ace Ventura - Missione Africa, mentre nel 2009 è uscito lo spin-off Ace Ventura: Pet Detective Jr., in cui però Jim Carrey non è stato coinvolto. Recentemente, è inoltre arrivata la notizia che un vero Ace Ventura 3 è in lavorazione per Amazon ma ancora non è stato annunciato se Carrey tornerà nel suo iconico ruolo. Il fatto però che nel progetto siano coinvolti gli autori di Sonic Il Film, in cui ha recitato anche l'attore americano, fa ben sperare per un suo coinvolgimento.