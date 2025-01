Ace Ventura: addio ad una star del cult con Jim Carrey protagonista

Jim Carrey negli anni '90 divenne famoso in tutto il mondo principalmente grazie alle sue istrioniche performance in tre commedie esilaranti: Ace Ventura - L'acchiappanimali, The Mask e Scemo & più Scemo.

Proprio in una di questi tre film che resero celebre Carrey in tutto il mondo recitò uno dei caratteristi veterani del piccolo e grande schermo a Hollywood, presente in diversi lungometraggi e serie tv, scomparso proprio in questi giorni.

Addio all'attore caratterista di Ace Ventura

Si tratta di John Capodice, che nel film interpreta il sergente Aguado. L'attore, noto anche per il personaggio nella soap opera General Hospital, Carmine Cerullo, è morto all'età di 83 anni.

La notizia della scomparsa è stata confermata con queste parole dal sito web della Pizzi Funeral Home:"John era un marito, padre e nonno devoto. Mancherà a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo".

La carriera della star di Ace Ventura

John Capodice iniziò la propria carriera sullo schermo negli anni '70 e si distinse presto come un efficace caratterista, recitando dapprima nella serie ABC I Ryan e poi apparendo in diverse produzioni famose come La signora in giallo, Moonlighting, Seinfeld, Law & Order e Will & Grace.

Particolarmente attivo anche sul grande schermo, John Capodice ha recitato, nel corso della sua longeva carriera a Hollywood, in diversi lungometraggi conosciuti in tutto il mondo come Independence Day, Speed, Nemico pubblico, Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale e The Doors, nonostante sia ricordato principalmente proprio per il ruolo di Aguado in Ace Ventura.