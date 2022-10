Bill Murray, l'accusa shock di Seth Green: "A 9 anni mi gettò nella spazzatura"

Continuano le pesanti accuse nei confronti di Bill Murray. Questa volta è Seth Green a sparare a zero nei suoi confronti, rivelando di come abbia avuto un alterco fisico con lui quando aveva soltanto nove anni, concluso nel bidone della spazzatura.

Seth Green in una scena dell'episodio 'La prescelta' della seconda stagione di Buffy - L'ammazzavampiri

"Mi ricordo di quando partecipai a una puntata del Saturday Night Live e avevo soltanto nove anni, Bill Murray era il presentatore di quella serata. Mi vide seduto una sedia che insisteva fosse la sua e fece un gran casino al riguardo" ha dichiarato ai microfoni di Good Mythical Morning, show trasmesso su YouTube. "Mi afferrò per le caviglie, mi tenne a testa giù e mi gettò in un secchio dell'immondizia dicendo che la spazzatura dovesse stare lì. Rimasi terrorizzato, mi misi a piangere e tornai nel mio camerino, pietrificato".

Al momento i rappresentanti di Bill Murray non hanno risposto alle pesanti accuse del creatore di Robot Chicken. Di recente l'attrice Geena Davis aveva accusato Bill Murray di essere stato alquanto molesto nei suoi confronti sul set della commedia Scappiamo col malloppo, uscita nel 1990. La Davis ha raccontato che Murray cercò di usare un dispositivo di massaggio su di lei durante il loro primo incontro e successivamente le urlò contro durante le riprese.

Bill Murray sulle accuse ricevute sul set di Being Mortal: "Ho fatto qualcosa che pensavo fosse divertente"

La condotta di Murray sul set è stata al centro delle cronache all'inizio dell'anno, dopo che la Searchlight Pictures ha deciso di sospendere la produzione del debutto alla regia di Aziz Ansari, Being Mortal, che avrebbe dovuto avere come protagonista Murray. Come riportato da Variety, le riprese sono state interrotte a causa delle lamentele sul comportamento inappropriato dell'attore sul set. Il film non è ancora rientrato in produzione.