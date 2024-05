Abigail: il nuovo horror con Melissa Barrera da oggi al cinema

I Radio Silence colpiscono ancora. Il collettivo responsabile del rilancio della saga di Scream torna a solleticare gli appetiti dei fan dell'horror con Abigail, in arrivo oggi 16 maggio nei cinema italiani distribuito da Universal Pictures.

In Abigail, pellicola ricca di humor in pieno stile Radio Silence definita, inoltre, dai critici americani "uno dei migliori horror del 2024", Melissa Barrera viene messa a dura prova nei panni di un membro di un gruppo di aspiranti rapitori che si ritrovano nei guai quando scoprono che la bambina dodicenne di cui si sono impossessati è, in realtà, una vampira assetata di sangue.

Abigail: la piccola Alisha Weir all'assalto di Kathryn Newton per succhiarle il sangue

Di cosa parla Abigail?

Come svela la nostra recensione di Abigail, il film ricostruisce un rapimento, apparentemente come tanti altri, dove un gruppo di individui è incaricato di tenere prigioniera nella villa del loro capo per 24 ore la giovane figlia di un ricco uomo d'affari per ottenere un lauto riscatto. Ben presto, però, i sedicenti rapitori scoprono che trascorreranno quelle 24 ore lottando per la propria vita contro la ragazzina, che non solo si rivela essere una vampira, ma possiede eccellenti doti di ballerina da non sottovalutare affatto.

Un horror a 360° che mescola gore, umorismo e intense scene d'azione, Abigail vede coinvolto un super cast che comprende Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, Kevin Durand, Giancarlo Esposito, Matthew Goode, William Catlett e il compianto Angus Cloud, mentre a interpretare la pestifera vampira è la giovanissima Alisha Weir.

5 film (alternativi) sui vampiri, da Solo gli Amanti Sopravvivono a Viggo Mortensen

Il legame tra Melissa Barrera e i Radio Silence

Parlando dell'intensa collaborazione coi Radio Silence, Melissa Barrera ha ammesso che ormai seguirebbe i registi in qualsiasi tipo di progetto dopo che la loro rilettura dell'horror le ha aperto gli occhi sulle infinite possibilità del genere anche se le assegnano ruoli da bad girl:

"Come attrice, è molto stimolante esplorare posti folli e personaggi fuori dai canoni. C'è qualcosa di molto seducente nell'oscurità degli esseri umani, e l'horror esplora tutto ciò in modo molto abile. Ho avuto la gioia e la fortuna di interpretare personaggi molto interessanti, con molta oscurità dentro, ed è molto divertente. È impegnativo, ma è divertente convincere il pubblico a tifare per qualcuno che non è una brava persona".