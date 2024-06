Abigail: aperti su Amazon i preordini dell'edizione Blu-Ray del film horror

Per chi lo avesse perso al cinema, o apprezzato al punto di volerlo avere per sé, vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorder dell'edizione Blu-Ray di Abigail.

Nel cinema horror i registi hanno sempre tentato di sperimentare un minimo coi propri film e racconti per immagini, rielaborando gli stilemi più classici in questo senso in esperienze sul grande schermo che riescono ancora a sorprendere, pur nel loro essere estremamente semplici. È questo il caso di Abigail, film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, uscito nei cinema italiani il 16 maggio 2024. Nel porsi al pubblico con una storia dalle motivazioni narrative riconoscibili, la pellicola ha tentato di svecchiarne le ragioni e sviluppi, in un esperienza dai tratti particolari e sanguinari.

Così abbiamo deciso di segnalavi che, attualmente parlando, è possibile preordinare Abigail in edizione Blu-ray su Amazon. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, il film è disponibile sul sito a 19,99€, con "prenotazione al prezzo minimo garantito"(trovate i dettagli di questa "prenotazione" sul sito). La sua uscita è prevista per il 31 agosto 2024. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Abigail, fra classico e profano

La storia al centro di Abigail è piuttosto classica nel suo modo di porsi al pubblico al cinema. Alcuni criminali, a seguito del rapimento di una bambina, si trovano bloccati insieme a lei in una casa, scoprendo di essere le sue prede, in quanto vampiro. Il trauma di una situazione del genere investirà ognuno di loro in modi differenti, costruendo una narrazione che si muove fra le ombre, il sangue e il non detto. Nel classico di una storia di sopravvivenza, subentra il dubbio volto degli stessi protagonisti, il loro passato e il presente.

Sia che lo abbiate apprezzato al cinema, che con l'intento di recuperarlo in versione home video, non lasciatevi scappare l'occasione di preordinare Abigail su Amazon. Si tratta di una storia che vi lascerà sicuramente a bocca aperta.