Abigail: ecco perché chi ama horror, sangue e vampiri deve recuperarlo in blu-ray

Per gli amanti di vampiri e bagni di sangue che l'avessero perso al cinema, l'uscita in blu-ray di Abigail è l'occasione ideale per recuperare un horror da non perdere.

Come spesso capita ad alcuni horror sottovalutati, in pochi hanno visto Abigail al cinema, e sicuramente anche agli appassionati del genere sarà sfuggito nelle affollate e spesso frettolose uscite in sala. Ma proprio per questo alcune pubblicazioni homevideo sono davvero preziose. E allora vi consigliamo di recuperare il film dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett nel blu-ray appena uscito targato Plaion Pictures. perché gli amanti di horror, sangue e vampiri non possono perderlo.

Alisha Weir sarà pure una ragazzina, ma in Abigail fa davvero paura

L'avvertenza è per gli spettatori che non amano la violenza e i bagni di sangue: ecco, per questi meglio stare alla larga da Abigail. Per il resto vi spieghiamo perché recuperare in homevideo questo horror molto particolare, che nel cast vanta Dan Stevens e le bellissime Kathryn Newton e Melissa Barrera (ma occhio all'emergente protagonista Alisha Weir), è una di quelle occasioni da prendere il volo.

Tensione, vampiri e sangue da riscoprire nel blu-ray di Abigail

La cover del blu-ray di Abigail

Riscoprire Abigail in blu-ray, soprattutto se il prodotto è tecnicamente egregio come quello targato Plaion, è un must per gli amanti del genere per tanti motivi. Innanzitutto per la sorpresa di una bambina ballerina che in realtà è un vampiro, il cui rapimento sarà fatale per i maldestri e sprovveduti criminali, ma poi anche per la confermata abilità dei registi Bettinelli-Olpin e Gillett di girare negli spazi chiusi (già dimostrata una dozzina di anni fa in V/H/S), gestire la tensione crescente e poi sfogarsi senza freni con dosi davvero notevoli di sangue.

Abigail, la recensione: gioco di ruolo horror in cui niente è come sembra

Look dark e un video ideale per farsi terrorizzare a dovere

Melissa Barrera e Dan Stevens cercano di salvare la pelle

Come si diceva, il blu-ray della Plaion è tecnicamente eccellente e permette di godersi tutte le atmosfere del film. A partire da un video che gestisce in maniera eccelsa il look molto dark di Abigail, con livelli di nero profondi, anche se fisiologicamente nelle sequenze più critiche qualche particolare finisce affogato nelle ombre, un aspetto che comunque non penalizza mai la visione e anzi acuisce la tensione. Per il resto siamo di fronte a un ottimo dettaglio: la casa è ricca di elementi anche sullo sfondo, i volti sono descritti nei minimi particolari, dai capelli alla barba, fino alle trasformazioni orrorifiche, e anche gli abiti hanno una loro precisa tangibilità.

Alisha Weir da piccola vittima rapita e indifesa a carnefice

Per quanto riguarda l'aspetto cromatico, la casa dove si svolge la vicenda presenta una tonalità molto calda, con sfumature ambrate che caratterizzano la maggior parte degli interni e tutto fa capire che si tratta di una precisa scelta stilistica. Il sangue abbondante sfodera un rosso ricco e ben saturo, ma senza mai risultare artificiale. Insomma il video ideale per farsi terrorizzare a dovere.

Un audio muscolare e coinvolgente tra violenza, morsi e carne lacerata

Kathryn Newton cerca di combattere la feroce creatura

Anche l'audio contribuisce a regalare una visione casalinga avvincente di Abigail. Lo fa già nell'ottima traccia italiana in Dolby Digital Plus 7.1, ma è ancora più coinvolgente e avvincente nella traccia inglese Dolby TrueHD 7.1. Se nelle scene tranquille la fanno da padrone dialoghi precisi e dal buon timbro, in quelle cruente quando inizia la carneficina gli effetti sonori esaltano l'azione dei vampiri, con morsi, strappi, carne lacerata, ferite e una una violenza che sprigiona dai diffusori con grande energia, rendendola estremamente realistica. Il tutto con il supporto di potenti bassi che danno peso e muscolarità a spari, colpi di porte e combattimenti. Una parte rilevante ce l'ha anche la musica, soprattutto nella riproduzione calda e suggestiva del Lago dei cigni che coinvolge anche i surround.

Abigail, Dan Stevens e Kathryn Newton sono cattivissimi. Dei mostri!

Gli extra: commento audio e 40 minuti di approfondimenti

Kathryn Newton in una scena di Abigail

A completare la qualità dell'edizione un buon reparto extra, con una quarantina di minuti di materiale e il frizzante commento audio dei registi Matt Bertinelli-Olpin e Tyler Gillett e del montatore Michael P. Shawver. I contributi iniziano con tre scene eliminate ed estese (7') seguiti da Papere (10'), con una divertente serie di errori e gaffe durante le riprese. Si prosegue poi con Bagno di sangue (7') sull'utilizzo di effetti pratici nelle scene horror e sulle copiose quantità di sangue in mostra nel film.

Un'altra inquietante scena con Alisha Weir

A seguire Da cacciatori a prede (5' e mezzo), featurette dedicata al casting, ai ruoli interpretati e all'addestramento alle armi, quindi Trasformazione in una ballerina vampiro (4' e mezzo) con i registi che raccontano la trasformazione di Abigail da una normale bambina a un vampiro, parlando anche del suo stile di danza e di quello di combattimento. Per finire I registi Matt & Tyler (6'), con i due autori che spiegano cosa li ha attratti del progetto e del loro sforzo per modernizzare i vampiri.