Abbronzatissimi: la scena della telefonata della versione lunga del film

Teo Teocoli e Mauro Di Francesco ed il loro finto cellulare sono i protagonisti di questa scena di Abbronzatissimi, inserita solo nella versione lunga del film. Testimonianza di un tempo in cui il cellulare serviva anche ad acchiappare le ragazze al mare.

I protagonisti del video sono Teo Teocoli e Mauro Di Francesco, i due nel film Abbronzatissimi interpretano Matteo e Mauro, due squattrinati operai che partono insieme per Rimini con la loro roulotte. Giunti a Rimini si spacciano per dei ricchi imprenditori in soggiorno al Grand Hotel per rimorchiare qualche ragazza. Nella scena, che appare solo nella long version del film, i due tentano di attirare l'attenzione di una ragazza, lei accetta di andare a fare un giro con loro ma prima deve fare: "una telefonata a mammina". Abbronzatissimi è del 1991, i telefoni cellulari non sono ancora diffusi, sono considerati uno status symbol in possesso di imprenditori e VIP. Matteo e Mauro si offrono di fare una telefonata dal loro cellulare, ovviamente finto, ma vengono subito scoperti e la ragazza se ne scappa, ma prima molla un ceffone a Teo e gli urla contro: "morto di fame".

Abbronzatissimi è stato uno dei grandi successi del 1991, risultando il quarantesimo film più visto della stagione 1991/92. Il cast di Abbronzatissimi ha raccontato in un video alcuni aneddoti del film, sottolineando la grande armonia che il regista Bruno Gaburro era riuscito a creare sul set.