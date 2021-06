Abbronzatissimi, Jerry Calà su Alba Parietti: "Durante le scene d'amore ci veniva da ridere"

Jerry Calà, durante un'intervista di Noi degli 80-90, ha parlato di Abbronzatissimi, un film del 1991 diretto da Bruno Gaburro, e ha anche ricordato il suo rapporto con l'amica Alba Parietti, nonché ex moglie di uno dei suoi più carissimi amici Franco Oppini.

A proposito della showgirl, conduttrice televisiva, opinionista ed ex attrice italiana Jerry ha dichiarato: "L'idea di chiamare la Parietti fu mia, ai tempi lei era una star della tv con Galagol e lo sgabello da cui mostrava le gambe. Alba, benché alla prima esperienza, si rivelò un'attrice non male."

"Ogni volta che c'era una scena d'amore ci veniva da ridere. Eravamo praticamente parenti!" Ha spiegato Calà, "Io ero il padrino del figlio che aveva avuto da Oppini, avevamo vissuto insieme quando eravamo in tournée e lei ci seguiva per stare con Franco. Oppini è un pigmalione per natura. È stato lui a insegnare ad Alba l'abc dello spettacolo, come muoversi, come vestirsi. Franco è stato il vero uomo importante nella vita di Alba."

Jerry Calà ha concluso l'intervista dichiarando: "Comunque non è certo un film memorabile ma, nonostante un'Alba Parietti alle prime armi, Abbronzatissimi tutto sommato faceva ridere. E ha stravenduto quando è stato pubblicato in dvd. Ancora oggi è uno dei miei film più programmati da tutte le tv nazionali."