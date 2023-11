Abbott Elementary: annunciata la data d'uscita della Stagione 3

Ecco quando debutterà la terza stagione della serie che in Italia è disponibile su Disney+.

La ABC ha ufficialmente confermato poche ore fa che la Stagione 3 di Abbott Elementary debutterà il 7 febbraio 2024. In Italia le prime due stagioni sono disponibili su Disney+ e anche la terza arriverà prossimamente sulla piattaforma.

La prima stagione di Abbott Elementary era composta da soli 13 episodi, ma il successo ottenuto da quella prima serie ha portato a una seconda stagione di 22 episodi. La ABC non ha ancora confermato il numero di episodi per la terza stagione, ma considerando che non debutterà prima di febbraio, sembra probabile che il numero di episodi sarà inferiore a quelli della seconda.

Uno sceneggiatore di Abbott Elementary aveva precedentemente confermato che, a causa degli scioperi, il numero di episodi poteva essere inferiore, ma la ABC non ha ancora confermato l'indiscrezione.

Di cosa parla Abbott Elementary?

Abbott Elementary è una serie comedy che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati - e una preside un po' fuori dalle righe - alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno, anche se non concordano con l'atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell'educazione dei bambini.

Quinta Brunson, che ha vinto il Golden Globe come miglior attrice in una serie televisiva musicale o comedy, è la creatrice della serie e l'interprete di Janine Teagues, ed è executive producer insieme a Justin Halpern e Patrick Schumacker della Delicious Non-Sequitur Productions, e a Randall Einhorn.