Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp sono i protagonisti di Werwulf di Robert Eggers

Squadra che vince non si cambia. Robert Eggers ha attinto all'ensemble di Nosferatu per trovare i protagonisti del suo nuovo film, l'horror Werwulf. Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp torneranno a essere diretti da Eggers, come rivela Nexus Point News, con Johnson nei panni del personaggi titolare, il lupo mannaro in questione.

Werwulf, la cui uscita è attualmente prevista per Natale 2026, dovrebbe entrare in lavorazione a settembre a Elstree, Inghilterra, come rivela il casting call in corso. Robert Eggers è impegnato nella pre-produzione del suo nuovo horror per cui tornerà a collaborare con il poeta e sceneggiatore islandese Sjón, già coautore di The Northman.

Lily-Rise Depp in una scena di Nosferatu

Che cosa sappiamo finora

Robert Eggers has descritto Werwulf_ come "la cosa più oscura che abbia mai scritto". Un membro del suo team ha rivelato di aver avuto "bisogno di un abbraccio" dopo aver letto lo script.

Secondo quanto anticipato, la storia di Werwulf è ambientata nell'Inghilterra del 13° secolo; in linea con la produzione del regista, i dialoghi saranno fedeli all'epoca visto che il film sarà parlato in 'inglese antico'. Il regista aveva preso in considerazione l'ipotesi di girare in bianco e nero, ma poi ha virato verso una palette di colori più tradizionale.

Robert Eggers ha un secondo progetto in fase di sviluppo, una rivisitazione dark del Canto di Natale di Dickens che vedrà Willem Dafoe nel ruolo principale del cupo e avido Scrooge.