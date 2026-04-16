Werwulf: la trasformazione di Aaron Taylor-Johnson, nudo e con le convulsioni, terrorizza il CinemaCom

Una nuova incursione mostruosa firmata da Robert Eggers per Aaron Taylor-Johnson. L'attore inglese e la collega Lily-Rose Depp, reduci dagli orrori di Nosferatu, fanno il bis in veste di protagonisti del nuovo periodo horror del regista, Werwulf, il cui first look è stato mostrato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas.

Dai vampiri ai lupi mannari il passo è breve. Così Eggers, avvalendosi della collaborazione col poeta e scrittore islandese Sjon, è tornato a immergersi nel mito e folclore antico confezionando quello che promette di essere "il suo film più terrificante in assoluto", come dichiarato durante il panel Universal a Las Vegas.

Che cosa emerge dalla descrizione del video di Werwulf

Come spiega l'Hollywood Reporter, il film è per lo più in bianco e nero e in 4:3, con accenni di colore. Le clip svelate mostrano Aaron Taylor-Johnson e Lily Rose Depp nei panni di una coppia di abitanti di un villaggio, che camminano a fatica con abiti sporchi trascinandosi dietro alcuni bambini.

"Non temere l'oscurità", dice una voce roca fuori campo, con un montaggio di immagini violente e cavalli che corrono nella foresta. Il filmato si conclude con un primo piano del volto di Taylor-Johnson che urla terrorizzato per poi sfociare in una mostruosa trasformazione dell'attore, nudo e in preda alle convulsioni, in un lupo mannaro, con la saliva che gli riempie la bocca e i denti che si trasformano in zanne. La visione completa del processo viene, però, negata al pubblico per conservare l'effetto sorpresa rinviando la visione del mostro sulla scia di quanto accaduto con Nosferatu.

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Primi dettagli sulla trama di Werwulf

Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp sono i protagonisti di Werwulf, horror ambientato nell'Inghilterra del XIII secolo, dove una misteriosa creatura si aggira per le campagne nebbiose, trasformando il folklore locale si trasforma in una terrificante realtà per gli abitanti di un villaggio. Fanno parte del cast anche Willem Dafoe, Ralph Ineson, Jack Morris, Jan Bijvoet, Ritchi Edwards e Bodhi Rae Breathnach.

Sia Eggers che il co-sceneggiatore Sjón sono produttori del film insieme a Focus Features. Chris ed Eleanor Columbus, che hanno collaborato con Eggers in Nosferatu, sono produttori esecutivi, insieme a Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title e al produttore Garrett Bird. Werwulf segue il successo del precedente horror, da noi approfondito nella recensione di Nosferatu, che ha incassato oltre 180 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il maggior successo di Eggers al botteghino fino ad oggi e ottenendo quattro candidature agli Oscar.