A Tourist's Guide to Love, partiamo all'avventura con Rachael Leigh Cook nel trailer della rom-com Netflix

Rachael Leigh Cook è alla ricerca di sé stessa, di nuove esperienze e magari anche di un nuovo amore nel trailer della rom-com in arrivo su Netflix A Tourist's Guide to Love.

A Tourist's Guide to Love è il titolo della nuova rom-com targata Netflix con protagonista Rachael Leigh Cook, di cui è appena uscito il trailer ufficiale. Guardiamolo insieme, e partiamo anche noi all'avventura... In Vietnam!

Rachael Leigh Cook torna a recitare nel genere che tante volte l'ha vista protagonista, quello delle commedie romantiche, in questo nuovo film targato Netflix in arrivo a fine aprile sulla piattaforma.

"Dopo un'inaspettata rottura, una travel executive (Rachael Leigh Cook) accetta un incarico sotto copertura e apprendere quanto possibile sull'industria del turismo in Vietnam" recita la sinossi ufficiale del film "Lungo la via troverà non solo una straordinaria avventura, ma anche una possibile relazione romantica con la sua guida turistica (Scott Ly), quando i due decideranno di riprogrammare il percorso del bus per poter esplorare la vita e l'amore al di fuori del sentiero battuto e della quotidianità".

Scritto da Eirene Donohue e diretto da Steven K. Tsuchida, A Tourist's Guide to Love approderà il 21 aprile su Netflix, andando a rimpolpare il già ampio catalogo di rom-com della piattaforma.