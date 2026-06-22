A testa alta 2 con Sabrina Ferilli si farà: le anticipazioni della nuova stagione

Per Sabrina Ferilli è di nuovo tempo di 'Scescilia': la fiction campione d'ascolti di Mediaset sta per tornare: ecco i primi dettagli sulla trama e quando iniziano le riprese.

La seconda stagione di A testa alta è ormai ufficiale e segna il ritorno di Sabrina Ferilli nei panni di Virginia Terzi. Dopo il successo del primo capitolo, la fiction Mediaset si prepara con il via alle nuove riprese con una trama profondamente rinnovata. Al centro della narrazione ci sarà il rapporto tra madre e figlia, con diversi colpi di scena annunciati dagli autori.

A testa alta 2: cosa sappiamo sulla nuova stagione con Sabrina Ferilli

L'attrice romana è attualmente impegnata nelle registrazioni della nuova stagione di Tu si que vales, il talent show prodotto da Maria De Filippi, in cui l'attrice romana ricopre da anni il ruolo di giurata. Proprio nel corso di una delle sessioni in studio, la Ferilli ha svelato un'anticipazione che ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan: il ritorno della serie A testa alta - Il coraggio di una donna.

Sabrina Ferilli quindi vestirà ancora i panni della preside Virginia Terzi in uno dei titoli più seguiti della stagione invernale. La conferma è arrivata anche dallo sceneggiatore Mizio Curcio, che insieme ad Andrea Nobile e Nicoletta Senzacqua ha lavorato alla serie e ha contribuito allo sviluppo della nuova stagione, ormai ufficialmente in fase di produzione.

Curcio, raggiunto da Fanpage, ha spiegato che, dopo il grande successo e il forte interesse del pubblico, si è scelto di proseguire la storia, coinvolgendo anche la stessa Ferilli nelle fasi decisionali. "C'è stata una grande richiesta per continuare a raccontare le avventure di Virginia Terzi Ci siamo seduti a un tavolo con Sabrina Ferilli, ci abbiamo ragionato e abbiamo deciso di continuare. Quindi sì, lo confermo, faremo la seconda stagione di A testa alta", ha raccontato al portale.

A testa alta. Sabrina Ferilli e Raniero Monaco di Lapio in una scena della fiction

Tra le anticipazioni svelate da Mizio Curcio, la nuova stagione sarà caratterizzata da un cambio del sottotitolo e da un rinnovato focus narrativo. Se la prima era intitolata A testa alta - Il coraggio di una donna, il nuovo capitolo si chiamerà A testa alta - Il coraggio di una madre. La trama sarà infatti incentrata in modo più profondo sul rapporto tra Virginia Terzi e sua figlia Cecilia, elemento destinato a guidare le principali dinamiche emotive e narrative della stagione.

Le riprese inizieranno dopo l'estate, con la data fissata per il 21 settembre. Nel cast torna anche Raniero Monaco Di Lapio nel ruolo del professore di educazione fisica Marco Colaianni. Mizio Curcio assicura inoltre una stagione ricca di colpi di scena e sviluppi narrativi in grado di mantenere alta l'attenzione del pubblico, senza momenti di stallo nella trama.