A Star Is Born: Bradley Cooper è pronto a esibirsi sul palco degli Oscar

A Star Is Born è uno dei film già indicato tra i potenziali dominatori della stagione dei premi cinematografici che si concluderà con gli Oscar e Bradley Cooper ha già svelato che ha in programma di esibirsi insieme a Lady Gaga nel caso in cui il suo progetto ottenesse una nomination nella categoria dedicata alla Miglior Canzone Originale.

L'attore e regista ha spiegato: "Abbiamo già parlato di cosa fare nel caso in cui Shallow fosse in corsa per un premio perché sono un tale maniaco del controllo. Ho iniziato a scriverle proponendole come dovremmo esibirci. Quindi scopriremo cosa accadrà. Potrebbe esserci un modo davvero bello e poco ortodosso per esibirci".

Lady Gaga ha confermato di essere totalmente d'accordo con le idee di Cooper nel caso in cui dovesse preparare una nuova performance destinata alla serata di premiazione degli Oscar dopo essere salita sul palco nel 2015 in occasione di un medley dedicato a Tutti insieme appassionatamente e nel 2016 per interpretare dal vivo Till It Happens to You.

Le due star, almeno fino a questo momento, non hanno mai eseguito dal vivo Shallow, la canzone più conosciuta tratta dal film, in cui si racconta la storia di Jackson Maine e di Ally, che ha già incassato 300 milioni di dollari in tutto il mondo e che ha trascinato le vendite della colonna sonora.