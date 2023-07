A Star is Born: Shallow è nel film perché a Bradley Cooper fu negato l'uso di un altro brano di Lady Gaga

Il compositore di A Star is Born ha appena rivelato che Shallow fu composta per il film perché a Bradley Cooper fu negato l'uso di un altro brano di Lady Gaga.

Originariamente Shallow, la canzone più importante di A Star is Born, non doveva essere nel film e al suo posto sarebbe stato usato un brano di Lady Gaga tratto dal suo album intitolato "Joanne". Il film del 2018, la quarta versione dell'omonima storia, segue il declino del musicista Jackson Maine (Bradley Cooper, che ha anche diretto e co-scritto il film) mentre scopre e diventa mentore della talentuosa cantante Ally (Lady Gaga), la cui ascesa alla fama coincide con la sua caduta.

La canzone "Shallow", che alla fine ha vinto l'Oscar per la Migliore Canzone Originale, è essenziale per la trama, essendo il primo duetto live eseguito dalla coppia che lancia Ally verso il successo. Recentemente, NME ha intervistato il compositore e produttore Mark Ronson per discutere del suo coinvolgimento nella colonna sonora di Barbie. Durante l'intervista, la conversazione si è spostata su A Star Is Born e Ronson ha rivelato che Cooper originariamente voleva la canzone "Joanne" per la pellicola. Ronson ha rifiutato perché "aveva bisogno di quella canzone per l'album di Gaga", ma ha accettato di aiutarli a creare una nuova canzone che alla fine è diventata "Shallow".

A star is born: Lady Gaga e Bradley Cooper in una scena

"Stavamo lavorando all'album di Gaga, 'Joanne', e un pomeriggio Bradley è passato dallo studio. Mi piacciono i suoi film. Si è presentato sembrando una vera star del cinema. Abbiamo trascorso del tempo insieme. È stato davvero gentile, parlando di questo nuovo copione che stavano entrambi realizzando. Gli ho fatto ascoltare la canzone chiamata 'Joanne' e lui ha detto: 'È fantastica, posso averla?' So che è una grande star e tutto, ma mi piaceva molto quella canzone. E avevo bisogno di quella canzone per l'album di Gaga", ha spiegato Ronson.

"Ho accettato di prendere del tempo per lavorare a una nuova canzone. Stavamo lavorando in questo incredibile studio a Malibu, lo studio di Rick Rubin, Shangri La, e aveva questo corridoio lungo e riverberante. Ho un ricordo molto distintivo della voce di Gaga proveniente da 30 metri di distanza. Si è seduta al pianoforte e ha iniziato a cantare 'I'm off the deep end...'", ha concluso il compositore.