A Quiet Place - Un posto tranquillo su Netflix in streaming da oggi

A Quiet Place - Un posto tranquillo arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di febbraio 2020: sullo schermo l'horror già cult diretto da John Krasinski, con Emily Blunt e... il silenzio, la chiave per sopravvivere alle terribili creature della pellicola.

Una famiglia vive tra i boschi in modo pacifico, utilizzando per comunicare il linguaggio dei segni al fine di evitare che qualcosa, sentendoli, possa iniziare a cacciarli. Un incidente domestico, però, metterà a rischio la loro serena esistenza. "Se ti sentono, ti danno la caccia": il concept del film diretto e interpretato da John Krasinski è semplice ma geniale, e proprio per questo di grande efficacia. Perché a volte per realizzare un horror che funzioni basta davvero poco e qui si è scelto di inserire creature mostruose e apparentemente invincibili, ma quello che fa più paura è in realtà un semplice rumore, come quello di un giocattolo elettronico che parte nel bel mezzo di una strada silenziosa e deserta.

A Quiet Place - Un posto tranquillo: Emily Blunt in un momento del film

Il primo film era stato ideato senza pensare a un possibile sequel, tuttavia Krasinski ha spiegato di aver avuto un'idea che riteneva meritasse di diventare un film, proseguendo la storia dei protagonisti, e che ha convinto i finanziatori e produttori: A Quiet Place: Part II arriverà in Italia il 18 marzo 2020. Riuscirà il sequel a sbancare i 340 milioni di dollari incassati dal primo film? A Quiet Place - Un posto tranquillo è riuscito a ottenere anche qualcosa nella stagione dei premi americana: una nomination agli Oscar grazie al montaggio sonoro e una nomination ai Golden Globes grazie alla colonna sonora di Marco Beltrami. Un vero e proprio successo.

