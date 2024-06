A Quiet Place: The Road Ahead, il trailer del videogioco anticipa qualche dettaglio dell'atmosfera

La saga di A Quiet Place è alla base di un nuovo videogioco intitolato The Road Ahead, di cui è stato condiviso il trailer.

Il progetto è stato pubblicato da Saber Interactive e sviluppato da Stormind Games per trasportare i giocatori nel mondo creato per i film scritti e diretti da John Krasinski, in cui l'umanità è alle prese con delle terrificanti creature che attaccano seguendo le fonti di suoni e rumori.

Il mondo di A Quiet Place diventa un gioco

Il videogame è stato ideato per catturare il terrore, l'atmosfera piena di tensione e i drammi umani che hanno portato al successo i film.

A Quiet Place: The Road Ahead, tuttavia, non si rivolge solo ai fan della saga, ma anche a chi ama i giochi horror e le avventure in cui la storia ha un ruolo essenziale.

Cosa racconterà The Road Ahead

Al centro della trama c'è una giovane donna che lotta per sopravvivere durante l'apocalisse, ma deve fare inoltre i conti con le proprie paure e conflitti interpersonali.

I giocatori dovranno utilizzare la propria astuzia e usare i semplici strumenti che la protagonista incontrerà sul proprio cammino per superare le sfide e gli ostacoli che contraddistingueranno il cammino da compiere.

Perché la saga di A Quiet Place è la miglior erede di Alien

La nuova storia è totalmente nuova e mostrerà come la giovane deve nascondersi, distrarre, e superare le terrificanti creature, rischiando ogni volta di causare un suono che potrebbe rivelarsi fatale.

Il gioco, disponibile per PS5, Xbox Series X e S, e PC è stato annunciato a pochi giorni di distanza dall'arrivo nelle sale di A Quiet Place: Giorno 1, il film prequel con star Lupita Nyong'o.