A Quiet Place: The Road Ahead, il nuovo trailer del videogioco mostra la lotta per sopravvivere

Il nuovo trailer del videogioco A Quiet Place: The Road Ahead regala ai fan della saga horror molte anticipazioni sulla storia che verrà raccontata.

Nel video si mostrano infatti eventi avvenuti durante l'arrivo delle creature sulla Terra e 105 giorni dopo, seguendo i protagonisti mentre cercano di sopravvivere, fuggono, si nascondono e affrontano la minaccia mortale.

Il nuovo trailer di A Quiet Place: The Road Ahead

Il gioco realizzato da Stormind Games e Saber Interactive è stato ideato per ricreare in una nuova versione il terrore, l'atmosfera piena di tensione e i drammi umani che hanno portato al successo i film, ritornati recentemente protagonisti nelle sale con A Quiet Place: Giorno 1.

The Road Ahead si rivolgerà in generale a tutte le persone che amano i giochi horror e le avventure in cui la storia ha un ruolo essenziale, non solo a chi conosce già la saga creata da John Krasinski.

Ecco il video promozionale inedito:

Cosa racconterà The Road Ahead

Al centro degli eventi con cui dovranno fare i conti i giocatori c'è una giovane donna che lotta per sopravvivere durante l'apocalisse, ma deve fare inoltre i conti con le proprie paure e conflitti interpersonali.

Per rimanere in vita bisognerà utilizzare la propria astuzia e usare i semplici strumenti che la protagonista incontrerà sul proprio cammino per superare le sfide e gli ostacoli che contraddistingueranno il cammino da compiere.

Perché la saga di A Quiet Place è la miglior erede di Alien

La giovane dovrà nascondersi, distrarre, e superare le terrificanti creature, rischiando ogni volta di causare un suono che potrebbe rivelarsi fatale.

Il gioco, disponibile per PS5, Xbox Series X e S, e PC potrà sfruttare il traino promozionale rappresentato dall'arrivo nelle sale di A Quiet Place: Giorno 1, il film prequel con star Lupita Nyong'o.