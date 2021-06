A Quiet Place, uno spin-off del franchise horror è in lavorazione

Dopo il successo dei primi due capitoli di A Quiet Place, pare sia in arrivo un nuovo film, forse uno spin-off, ambientato nello stesso mondo e basato su un'idea di John Krasinski: scopriamo di che si tratta.

Uno dei titoli che hanno segnato il ritorno nelle sale è stato sicuramente il sequel di A Quiet Place, che all'estero sta già facendo registrare ottimi incassi. Sarà forse anche per questo che Paramount avrebbe già deciso di proseguire l'avventura nel mondo di questo franchise horror con uno spin-off in sviluppo per il 2023.

A Quiet Place - Un posto tranquillo: Emily Blunt in una scena del film

Si tratterebbe, infatti, "più di uno spin-off che di un threequel" stando a quanto raccontato da John Krasinski secondo il sito Variety, e sembra che nonostante l'idea originale sia proprio dell'attore di The Office e sceneggiatore e regista dei primi due film, il terzo sarà invece diretto da Jeff Nichols (Loving, Mud), che avrebbe anche già consegnato la sceneggiatura.

Krasinski resterà a bordo come produttore assieme a Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e Allyson Seeger, mentre ancora nulla si sa su trama e personaggi della pellicola.

Non è dunque chiaro se rivedremo sullo schermo Emily Blunt e il resto degli Abbott, ma è più probabile che non sia questo il caso, dato che dovrebbe trattarsi di una storia a sé.

Intanto, A Quiet Place 2 arriverà nelle sale italiane a partire dal 24 giugno 2021.