A Quiet Place - Giorno 1, Jeff Nichols spiega l'abbandono del progetto: "Non sarebbe mai stato il mio film"

Mentre Jeff Nichols affronta il verdetto del botteghino con il suo The Bikeriders si prepara all'arrivo in sala A Quiet Place - Giorno 1, prequel della fortunata saga horror che avrebbe dovuto essere diretto dal cineasta prima del suo abbandono per differenze creative con la produzione. A sostituirlo è stato il regista di Pig Michael Sarnoski, che vedrà la sua fatica nei cinema italiani dal 27 giugno.

Jeff Nichols ha rivelato il motivo alla base della sua scelta di non dirigere il prequel di A Quiet Place nel corso di un'intervista con The Wrap in cui dichiara:

"È difficile dirlo senza sembrare pretenzioso, ma ho fatto abbastanza film a questo punto della mia carriera e so quali progetti mi rispecchiano. La verità è che la serie A Quiet Place sono i film di John Krasinski. A un certo punto mi sono reso conto che non sarebbe mai stato il mio film, così mi sono detto 'È meglio se mi allontano e lascio che lo facciano altre persone'".

Riguardo al suo impegno in A Quiet Place - Giorno 1, Nichols ha svelato di essere stato contattato da John Krasinski in persona, che ha scritto e diretto i primi due film. "Era un fan dei miei film e mi ha chiesto se volevo fare questo prequel. A quel tempo ho pensato che i film fossero davvero buoni. Mi era piaciuto il messaggio che contenevano sul sacrificio e sulla famiglia. Sembrava in linea con alcune delle cose che avevo realizzato. Ho escogitato un'idea su come affrontarlo in un modo in cui mi sentivo a mio agio e che sembrava piacergli".

Che cosa ci aspetta in A Quiet Place - Giorno 1

Dopo che sono trapelate sul web le prime reazioni a A Quiet Place - Giorno 1, possiamo farci un'idea di cosa ci attende al cinema a partire dal 27 giugno.

Interpretato da Lupita Nyong'O, Joseph Quinn, Djimon Hounsou e Alex Wolff, il film mostra come una grande città affronta il pericolo quando su di essa si abbatte un'invasione di mostri alieni che sfruttano il suono per poter individuare e cacciare gli esseri umani come se fossero delle prede.