A Quiet Place - Giorno 1, promosso o bocciato? Cosa dicono le prime recensioni del prequel horror?

Sono arrivate online le prime recensioni per il prequel che mostra l'invasione aliena al centro dei primi due film del franchise

Le prime reazioni a A Quiet Place - Giorno 1 sono state condivise sui social media dai vari addetti ai lavori, che hanno così decretato se il film è all'altezza dei primi due capitoli della storia.

Il prequel horror segue Sam (Lupita Nyong'o) ed Eric (Joseph Quinn) a New York durante l'inizio dell'invasione aliena che continuerà nel resto del franchise di A Quiet Place. La storia è stata sviluppata dal protagonista e regista del film originale, John Krasinski, insieme a Michael Sarnoski, che ha anche scritto la sceneggiatura e diretto questo capitolo.

I critici che hanno assistito alle prime proiezioni di A Quiet Place: Giorno 1 hanno condiviso le loro reazioni, che sono state per lo più positive, con molti che hanno elogiato la performance della Nyong'o.

A Quiet Place: Giorno 1, Lupita Nyong'o e Joseph Quinn in una scena

A Quiet Place: Giorno 1 è una grande aggiunta al franchise

Jake Hamilton ha sottolineato che il prequel è "una grande, rumorosa e spaventosa carneficina di mostri" rispetto alla natura più tranquilla e intima dei film precedenti. Tuttavia, fa notare che "la Nyong'o dà un peso straziante al suo ruolo - e l'inquadratura finale vi lascerà annichiliti".

Rachel Leishman è rimasta colpita dalla storia, dai temi e dalle interpretazioni, scrivendo: "A Quiet Place - Giorno 1 è senza dubbio il mio preferito di questa serie. È umano e crudo ed è una storia sulla disperazione che esiste quando si perde ogni speranza e su come questa si trasformi in un legame profondo con l'altro. Joseph Quinn, sei una star del cinema! Lupita Nyong'o ha un Oscar per una ragione".

Brandon Davis ha ammesso che il film non soddisfa tutte le aspettative, ma è comunque una superba aggiunta al franchise, con molti elementi distintivi: "A Quiet Place - Giorno 1 è eccellente. Non c'è la carneficina da apocalisse che speravo, ma la storia umana raccontata è terrificante e bellissima. Lupita Nyong'o e Joseph Quinn sono fantastici. Anche i nuovi elementi della storia sono interessanti. Inoltre, il gatto è una star".

A Quiet Place: Giorno 1, nel nuovo trailer del prequel c'è da salvare un gatto

Andrew J. Salazar ha scritto che il prequel è il migliore della serie, sottolineando che "A Quiet Place - Giorno 1 potrebbe essere il mio preferito della serie. L'ambientazione cittadina regala nuovi brividi e una suspense da far tremare i denti. Ma ciò che lo distingue veramente è Lupita Nyong'o e il regista Michael Sarnoski che raccontano una storia toccante sulla ricerca della pace interiore, anche durante l'apocalisse".