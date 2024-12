Paramount+, le novità del mese di dicembre 2024

A dicembre 2024, nel mese dedicato alle feste, in cui spesso le persone trascorrono parecchie ore davanti allo schermo della propria televisione, le piattaforme streaming propongono diverse interessanti novità e anche Paramount+ non è da meno, con una lista di nuovi interessanti titoli in uscita.

Film e serie tv

Si inizia già il 30 novembre con la prima stagione della nuova serie tv di Showtime, The Agency, prodotta da George Clooney e con un cast di grande prestigio che include star del calibro di Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Katherine Waterston, Jodie Turner-Smith e Richard Gere. Lo show è tratto dal dramma francese Le Bureau des Legendes. Il 6 dicembre sarà il giorno della nuova serie tv di Zorro con protagonista Jean Dujardin e Salvatore Ficarra nei panni del servitore muto Bernardo. Bisognerà aspettare il 13 dicembre per vedere i primi episodi di Dexter Original Sin, la narrazione prequel in cui Patrick Gibson interpreta la versione giovane del personaggio di Michael C. Hall. Special guest Sarah Michelle Gellar.

The Agency (serie tv - 30 novembre)

Zorro (serie tv - 6 dicembre)

Dexter Original Sin (serie tv - 13 dicembre)

Dear Santa (film - 18 dicembre)

Frasier (serie tv, stagione 2 - 20 dicembre)

AS1ONE: THE ISRAELI-PALESTINIAN POP MUSIC JOURNEY (docuserie - 4 dicembre)

A Quiet Place - Giorno 1 (film - 24 dicembre)

Il Natale country di SpongeBob e Sandy (serie tv - 2 dicembre)

Dora (serie tv, stagione 2 - 6 dicembre)

Il 18 dicembre sarà la volta del primo film natalizio originale di Paramount+, Dear Santa, dei fratelli Farrelly con protagonista Jack Black nel ruolo di un diabolico Babbo Natale. Dal 20 dicembre, Kelsey Grammer torna per la seconda stagione della nuova serie di Frasier, nel nuovo capitolo della vita del protagonista, Frasier Crane, di ritorno a Boston.

Kelsey Grammer in una scena di Frasier

Proprio in occasione della vigilia di Natale su Paramount+ sarà disponibile A Quiet Place - Giorno 1, thriller prequel mozzafiato della saga di A Quiet Place con due nuovi protagonisti: Lupita Nyong'o e Joseph Quinn. John Krasinski, creatore del franchise, sarà sulla piattaforma con il suo nuovo film, IF, che combina azione e animazione. Se siete fan di SpongeBob, dal 2 dicembre sarà disponibile l'episodio in stop motion Il Natale country di SpongeBob e Sandy. Le nuove avventure di Dora l'esploratrice saranno disponibili dal 6 dicembre. Dal 4 dicembre sarà invece distribuita la docuserie in quattro parti AS1ONE: THE ISRAELI-PALESTINIAN POP MUSIC JOURNEY, che racconta la storia del primo gruppo pop misto israelo-palestinese.

Per quanto concerne i contenuti del brand MTV su Paramount+, anche per dicembre sarà disponibile la diretta degli EMAs, condotti da Rita Ora.