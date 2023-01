A Quiet Place: Day One, new entry nel cast del film diretto da Michael Sarnoski

New entry nel cast di A Quiet Place: Day One, film diretto da Michael Sarnoski con Lupita Nyong'o e Joseph Quinn la cui produzione non è ancora iniziata. Quale volto arriverà nel prequel del franchise iniziato da John Krasiniski?

Secondo Jeff Sneider di Above The Line, come riportato da ComicBook, Alex Wolff farà parte del cast della pellicola. Il suo ruolo, così come tutto ciò che è inerente al film stesso, resta ancora un mistero da svelare. Bisognerà quindi attendere ancora un po' per scoprire cosa accadrà sullo schermo quando il nuovo film vedrà la luce.

Sarnoski sta scrivendo la sceneggiatura di A Quiet Place: Day One che sarà presentato in anteprima sul servizio in streaming Paramount+.

La pellicola originale, del 2018, ha segnato il debutto come regista di Krasinski nel mondo dell'horror e ha ottenuto un grande successo sia da un punto di vista economico che di critica.

A Quiet Place: Day One è solo uno dei prossimi film della serie. Un quarto film che segue gli eventi di A Quiet Place: Part Two è anch'esso in fase di sviluppo e sarà il terzo diretto da John Krasinski. A Quiet Place: Day One dovrebbe essere rilasciato l'8 marzo 2024.