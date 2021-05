A Quiet Place 2, il trailer finale in italiano: "Il silenzio non vi basterà"

Nel trailer finale in italiano di A Quiet Place 2, horror interpretato da Emily Blunt e diretto dal marito John Krasinski, suspence e orrore, ma anche tante scene cariche di adrenalina.

Dopo i numerosi ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, A Quiet Place 2 sta finalmente per uscire nei cinema italiani il 24 giugno. Nel frattempo ecco svelato il trailer finale italiano con Emily Blunt, che anticipa un film più ricco di scene d'azione, rispetto al primo capitolo.

Nel trailer ita di A Quiet Place 2 ritroviamo i protagonisti del primo film alle prese con scene ad alta tensione ma anche d'azione. Questa la sinossi di A Quiet Place 2: Dopo gli eventi mortali avvenuti nella loro dimora, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre prosegue la loro lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, i tre si rendono presto conto che le creature che cacciano con il suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Nel cast di A Quiet Place Part II ritorneranno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, che sembra coinvolto anche come attore in alcuni flashback.

I membri della famiglia Abbott sopravvissuti agli eventi mostrati nel primo film saranno alle prese con la scoperta di non essere soli e il film dovrebbe inoltre raccontare le origini dei mostri al centro degli eventi.