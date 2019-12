A Quiet Place 2: il teaser del film con Emily Blunt

La Paramount, come annunciato in precedenza, ha diffuso online il teaser di A Quiet Place 2, il sequel diretto da John Krasinski, con Emily Blunt, nei cinema a marzo 2020.

Il teaser di A Quiet Place 2, come annunciato, è stato appena diffuso online dalla Paramount, dopo aver debuttato sul grande schermo durante le proiezioni di Jumanji - The Next Level e Black Christmas.

Per il sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo, ancora diretto da John Krasinski, si tratta del primo video promozionale, della durata di appena 30 secondi. E in occasione del suo rilascio è stato anche comunicato che per gustare il primo vero trailer ufficiale di A Quiet Place: Part II bisognerà attendere il 1° gennaio 2020. Quello che questa clip anticipa è quanto già sapevamo: nel secondo capitolo faranno ritorno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

A Quiet Place scritto, diretto e interpretato da Krasinski è diventata una rivelazione ai box office e ottenuto oltime recensioni e premi prestigiosi, situazione che rende il secondo capitolo della storia uno dei film più attesi della prossima annata cinematografica. Nel secondo capitolo della storia al centro della trama ci saranno i membri della famiglia Abbott che sono sopravvissuti, ora alle prese con la scoperta di non essere soli. Il primo film era stato ideato senza pensare a un possibile sequel, tuttavia Krasinski ha spiegato di aver avuto un'idea che riteneva meritasse di diventare un film, proseguendo la storia dei protagonisti, e che ha convinto i finanziatori e produttori.