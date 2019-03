A Quiet Place 2: Cillian Murphy nel cast del sequel

A Quiet Place 2 potrebbe avere nel cast del sequel l'attore Cillian Murphy che dovrebbe quindi affiancare Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

Il film vedrà il ritorno alla regia di John Krasinsky e la produzione sarà curata ancora una volta dalla Paramount dopo il successo ottenuto dal primo capitolo della storia che è arrivato a quota 340 milioni di dollari in tutto il mondo e ha conquistato numerosi premi internazionali.

Per ora non è stato rivelato quale ruolo avrebbe Cillian Murphy se verrà trovato un accordo con la produzione. La sceneggiatura sarà firmata da Krasinski in collaborazione con Bryan Woods e Scott Beck.

Il sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo dovrebbe arrivare nei cinema americani il 15 maggio 2020.

Il film originale raccontava la storia di una famiglia che viveva isolata e in silenzio per evitare di essere attaccata da alcune letali creature attirate dai suoni.

