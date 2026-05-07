Le Iene stasera su Italia 1: audio inediti e nuovi dubbi su Garlasco e Pagane

Stasera 7 maggio nuova puntata de Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni: focus sui casi Garlasco, Pierina Paganelli e strage di Erba tra audio mai ascoltati prima, testimonianze e nuove ricostruzioni.

Stasera, giovedì 7 maggio, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra i momenti più leggeri della serata, la presenza di Arisa in studio porterà spazio anche all'intrattenimento e al racconto personale.

Caso Pierina Paganelli: nuovi audio e versioni contrastanti

Gaston Zama torna sul caso di Pierina Paganelli, con nuovi audio mai ascoltati prima. Le registrazioni attribuite a Romina Sebastiani, ex amica di Manuela Bianchi, conterrebbero dichiarazioni in cui emergerebbero elementi potenzialmente rilevanti per l'inchiesta. ovvero racconti di Manuela su quanto accaduto la notte del delitto

Secondo quanto riportato nel servizio, la Bianchi avrebbe parlato di Louis Dassilva escludendo la sua presenza sulla scena del crimine e sostenendo di aver fornito alcune dichiarazioni ai magistrati sotto influenza esterna. Una ricostruzione che oggi viene smentita e che porta gli inviati a confrontarsi direttamente con i protagonisti della vicenda, tra cui la stessa Manuela Bianchi, Davide Barzan e Valeria Bartolucci.

Arisa ospite de Le iene

Caso Garlasco e il dibattito sugli audio di Chiara Ingrosso

Spazio anche al caso Garlasco, legato all'omicidio di Chiara Poggi. Il servizio si concentra sugli audio registrati dalla giornalista Chiara Ingrosso e sull'esposto presentato, che ipotizza possibili tentativi di depistaggio nella nuova fase dell'inchiesta. Vengono messi in discussione alcuni elementi legati all'attendibilità dei testimoni e si solleva il tema di possibili reati finalizzati ad alterare il percorso investigativo e il dibattito mediatico.

Strage di Erba: nuove testimonianze e dubbi sulle sentenze

Max Andreetta torna a occuparsi della Strage di Erba, con nuove testimonianze inedite mai entrate nei processi. Il servizio solleva ulteriori interrogativi sulla ricostruzione giudiziaria, anche alla luce di presunte anomalie già evidenziate nelle scorse puntate del programma, come quelle legate allo scontrino del McDonald's del quale Olindo Romano ha messo in dubbio l'autenticità.

Dove vedere Le Iene in chiaro e streaming

Il programma è ideato da Davide Parenti, con la regia di Antonio Monti. La puntata sarà disponibile su Italia 1 in chiaro e su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale anche in streaming, permettendo la visione dall'estero e on demand degli approfondimenti e dei servizi.