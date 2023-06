A Murder At The End of the World, Emma Corrin star della miniserie Hulu: ecco teaser trailer e data d'uscita

Emma Corrin è la protagonista della nuova miniserie thriller targata Hulu, A Murder At The End of the World: guardiamo insieme il primo teaser trailer e scopriamo quando debutterà lo show.

A Murder At The End of the World è il nuovo progetto televisivo di Emma Corrin, attrice vincitrice di un Golden Globe per la sua performance nella serie Netflix The Crown. Questa volta, sarà una miniserie di Hulu a vederla impegnata sul piccolo schermo, e oggi possiamo dare un'occhiata al primo teaser trailer dello show, che ne rivela anche la data d'uscita.

Stando a quanto anticipa questo criptico teaser, l'appuntamento con Emma Corrin e il primo episodio di A Murder at the End of the World sarà il 29 agosto, quando andrà in onda il primo dei 7 episodi che compongono la miniserie ideata e diretta da Brit Marling e Zal Batmanglij.

Nello show, che vedrà tra le sue star anche Alice Braga, Harris Dickinson e Clive Owen, come riporta ComingSoon.net, la Corrin interpreterà Darby Hart, "una detective amatoriale e abile hacker della Gen Z".

"Darby e altri otto ospiti sono stati invitati da un solitario milionario in una remota località di lusso. Ma quando viene ritrovato il corpo senza vita di uno degli ospiti, Darby dovrà utilizzare tutte le sue abilità per provare che si tratta di un omicidio, e per impedire che il killer possa colpire ancora".