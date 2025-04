Orgoglio e pregiudizio: Emma Corrin e Olivia Colman nel cast della serie Netflix

La serie in sei episodi tratta dal romanzo Orgoglio e pregiudizio che verrà prodotta da Netflix ha trovato due delle sue protagoniste femminili. Nel cast del progetto, affiancando così Jack Lowden, ci saranno infatti anche Emma Corrin e il premio Oscar Olivia Colman.

Chi realizzerà la serie

Nella miniserie tratta dal libro scritto da Jane Austen, Emma Corrin sarà Elizabeth Bennet, mentre Olivia Colman interpreterà Mrs. Bennet. Lowden, come svelato in mattinata, interpreterà Mr. Darcy.

Una foto di Emma Corrin

A scrivere la sceneggiatura della serie sarà Dolly Alderton, mentre alla regia delle puntate ci sarà Euros Lyn (Heartstopper).

Nel team della produzione ci saranno poi Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point.

Al centro della trama ci sarà Elizabeth, la seconda delle cinque figlie dei coniugi Bennet. La loro casa può essere ereditata solo dagli uomini della famiglia e quindi le giovani Bennet devono sperare di sposarsi con un buon partito o rischiano di perdere tutto. Elizabeth fa la conoscenza di Mr Darcy e tra i due si stabilisce un legame che potrebbe cambiare la vita di entrambi.

Un adattamento fedele all'opera originale

Il nuovo adattamento targato Netflix sembra sarà 'fedele' al romanzo e Alderton ha dichiarato che spera 'ispiri una nuova generazione che potrà quindi innamorarsi per la prima volta dell'opera di Jane Austen'.

In un comunicato Dolly ha sottolineato: "Una volta in ogni generazione, un gruppo di persone ha l'opportunità di raccontare nuovamente questa storia meravigliosa e mi sento davvero fortunata nel poter far parte del progetto".

Emma Corrin ha invece dichiarato: "Interpretare Elizabeth Bennet è un'opportunità unica nella vita. Poter portare in vita questo iconico personaggio, insieme a Olivia e Jack, con i fenomenali script di Dolly, è davvero il più grande onore. Non vedo l'ora che una nuova generazione si innamori di nuovo di questa storia".