Orgoglio e Pregiudizio, Netflix svela la prima foto dal set: ecco la famiglia Bennet al completo

Sono iniziate le riprese del nuovo adattamento del romanzo di Jane Austen che verrà raccontato in una serie in sei episodi in arrivo prossimamente in streaming

Netflix non solo ha annunciato il cast al completo della sua nuova serie limitata in sei puntate di Orgoglio e pregiudizio, basata sul classico romanzo di Jane Austen, ma ha anche confermato l'inizio delle riprese nel Regno Unito e condiviso la prima foto ufficiale dal set.

Rufus Sewell (The Diplomat) interpreterà il saggio patriarca Mr Bennet. Nel ruolo delle sorelle Bennet ci saranno Freya Mavor (Industry) nei panni di Jane, Rhea Norwood in quelli di Lydia e le nuove arrivate Hollie Avery e Hopey Parish al loro debutto nei ruoli di Kitty e Mary, rispettivamente.

Louis Partridge (Disclaimer) interpreterà l'intrigante Mr Wickham, Jamie Demetriou sarà il pomposo Mr Collins, Fiona Shaw (Killing Eve) la temibile Lady Catherine de Bourg, Daryl McCormack sarà l'amato Mr Bingley di Jane e Siena Kelly (Black Mirror) sua sorella Caroline. Questi vanno così ad aggiungersi ai già annunciati protagonisti: Emma Corrin nei panni di Elizabeth Bennet, Jack Lowden in quelli di Mr. Darcy e Olivia Colman nei panni di Mrs. Bennet.

Orgoglio e pregiudizio, prima foto dal set della serie Netflix

Un adattamento più fedele alle pagine di Jane Austen

Orgoglio e pregiudizio di Netflix, descritto come un adattamento fedele del romanzo, è stato scritto da Dolly Alderton ed è diretto da Euros Lyn. Il duo è produttore esecutivo insieme a Emma Corrin, Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point. Lisa Osborne è la produttrice.

In un comunicato la sceneggiatrice ha sottolineato: "Una volta in ogni generazione, un gruppo di persone ha l'opportunità di raccontare nuovamente questa storia meravigliosa e mi sento davvero fortunata nel poter far parte del progetto. Spero che questa versione ispiri una nuova generazione che potrà quindi innamorarsi per la prima volta dell'opera di Jane Austen".

Al centro della trama c'è Elizabeth, la seconda delle cinque figlie dei coniugi Bennet. La loro casa può essere ereditata solo dagli uomini della famiglia e quindi le giovani Bennet devono sperare di sposarsi con un buon partito o rischiano di perdere tutto. Elizabeth fa la conoscenza di Mr Darcy e tra i due si stabilisce un legame che potrebbe cambiare la vita di entrambi.

Il classico con Keira Knightley e gli ultimi adattamenti del romanzo

Keira Knightley e Matthew MacFadyen in Orgoglio e Pregiudizio

La versione più celebre tra quelle più recenti di Orgoglio e pregiudizio è senza dubbio quella diretta da Joe Wright, con Knightley nei panni di Elizabeth Bennet. Nel film, Matthew Macfayden interpretava l'affascinante Mr. Darcy. Negli anni immediatamente successivi a questa, sono poi arrivate altre rivisitazioni della storia.

Nel 2016 è uscito PPZ - Pride and Prejudice and Zombies, basato sull'omonimo libro di Seth Grahame-Smith e che narra le vicende tradizionali ma in chiave horror; nello stesso anno è uscito Before the Fall, che riadatta le vicende del romanzo ma con al centro due protagonisti uomini. Infine, nel 2022 è uscito Fire Island, che narra la stessa storia ma ambientata nell'omonima comunità gay dell'isola situata a sud di Long Island.