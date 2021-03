Emma Corrin: la vittoria ai Golden Globe 2021 e il ringraziamento a Lady Diana

Emma Corrin ha vinto il premio come Miglior attrice in una serie drammatica ai Golden Globes per la sua interpretazione in The Crown e ha ringraziato Lady Diana

Emma Corrin è reduce da una nottata favolosa perché ha portato a casa il premio come Miglior attrice in una serie drammatica ai Golden Globe 2021 per la sua interpretazione in The Crown. Durante il suo discorso di ringraziamento, l'attrice ha ricordato anche Lady Diana e le ha dimostrato tutta la sua gratitudine.

The Crown: un'immagine di Emma Corrin

Nella quarta stagione di The Crown, Emma Corrin ha prestato il suo volto per portare in scena la giovane Lady Diana. L'attrice ha portato in scena l'evoluzione di Lady D in Principessa del popolo e il suo matrimonio burrascoso con Carlo. Come riportato da Variety, in occasione della vittoria del premio come Miglior attrice in una serie drammatica ai Golden Globes, Emma Corrin ha tenuto a ringraziare molto anche Lady Diana, dichiarando: "Grazie. Grazie mille per questo straordinario onore. Grazie al mio splendido principe, Josh. Senza di te, non sarebbe stata la stessa cosa. Grazie per avermi reso felice ogni singolo giorno sul set. Ma, soprattutto, desidero ringraziare Lady Diana, che mi ha insegnato la compassione e l'empatia e ha conquistato irrimediabilmente il mio cuore!".

Le cinque attrici nominate che avrebbero potuto soffiare il premio a Emma Corrin erano Olivia Colman per The Crown, Jodie Comer per Killing Eve, Laura Linney per Ozark e Sarah Paulson per Ratched. Ad aver vinto il Golden Globe come Miglior attore in una serie drammatica è stato Josh O'Connor che, in The Crown, ha prestato il suo volto per portare in scena il personaggio del Principe Carlo.

Nata nel 1995, la giovanissima Emma Corrin è stata candidata anche a un Critics' Choice Television Award per The Crown e ha recitato anche in Grantchester e in Pennyworth.