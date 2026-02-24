Orgoglio e pregiudizio: Emma Corrin e Jack Lowden sono Elizabeth e Mr Darcy nel trailer della miniserie

Netflix ha condiviso online il teaser trailer della nuova miniserie Orgoglio e Pregiudizio, un adattamento in 6 episodi dell'amato romanzo scritto da Jane Austen.

I protagonisti di questa nuova versione della storia sono Emma Corrin e Jack Lowden nei ruoli dei protagonisti Elizabeth Bennet e Mr Darcy.

I dettagli del progetto tratto dal classico della letteratura.

La serie è stata scritta da Dolly Alderton (Tutto quello che so sull'amore), mentre la regia è firmata da Euros Lyn, già nel team di Heartstopper (di cui potete leggere la nostra recensione della terza stagione).

Le puntate arriveranno in streaming in autunno e, oltre alle star Emma Corrin e Jack Lowden, tra gli interpreti ci sono il premio Oscar Olivia Colman (La Favorita, The Crown) e Rufus Sewell (The Diplomat) nella parte dei coniugi Bennet, Freya Mavor (Industry) nei panni di Jane Bennet, Jamie Demetriou (Stath Lets Flats, Barbie) nei panni di Mr Collins, Daryl McCormack (Wake Up Dead Man: Knives Out; Il piacere è tutto mio, Leo Grande) che sarà Mr Bingley, Louis Partridge (House of Guinness, Disclaimer - La vita è perfetta) nella parte di Mr Wickham, Rhea Norwood (Heartstopper, Cabaret) che interpreta Lydia Bennet, Siena Kelly (Black Mirror, Domino Day) nel ruolo di Caroline Bingley, Fiona Shaw (Killing Eve, Harry Potter e i Doni della Morte) con il ruolo di Lady Catherine de Bourg, mentre Hopey Parish farà il suo debutto nel ruolo di Mary Bennet e Hollie Avery debutterà con la parte di Kitty Bennet.

Ecco il teaser trailer che regala le prime immagini di questa nuova versione di Orgoglio e Pregiudizio:

Le dichiarazioni della sceneggiatrice della miniserie

Dolly Alderton, sceneggiatrice e produttrice esecutiva, aveva recentemente dichiarato: "Una volta per generazione, un gruppo di persone ha l'opportunità di raccontare di nuovo questa storia meravigliosa, e mi sento molto fortunata di farne parte. Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen è il modello di riferimento di ogni commedia romantica: è stato un piacere tornare tra le sue pagine per trovare modi nuovi e allo stesso tempo familiari per riportare in vita questo libro amatissimo. Con Euros Lyn alla regia del nostro cast stellare, non vedo l'ora di far incontrare questi personaggi divertenti e complessi a chi considera Orgoglio e Pregiudizio il suo libro preferito, e a chi deve ancora conoscere la propria Lizzie e il proprio Mr Darcy".

Le opere letterarie di Jane Austen affascinano tutte le generazioni da oltre 200 anni e il suo libro più letto e famoso, Orgoglio e Pregiudizio, ha ispirato innumerevoli scrittori e registi grazie ai suoi personaggi iconici, l'acuta critica sociale e la storia d'amore senza tempo che continuano a incantare il pubblico di tutto il mondo.

Il team della produzione della miniserie è composto anche da Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point, insieme a Dolly Alderton, Euros Lyn ed Emma Corrin, al debutto in veste di produttrice. Il team è infine completato da Lisa Osborne.