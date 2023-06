A Murder at the End of the World, primo sguardo a Emma Corrin nella serie firmata da Brit Marling

Una detective in erba alle prese con un misterioso omicidio, Emma Corrin è la protagonista della serie di Brit Marling A Murder at the End of the World nelle prime foto.

Svelate le prime foto ufficiali di A Murder at the End of the World, serie FX murder mystery che vede protagonisti l'attrice inglese Emma Corrin, star di The Crown, e Harris Dickinson. Le foto mostrano un primo sguardo al personaggi di Corrin, Darby Hart, detective dilettante che viene coinvolta nelle indagini di un omicidio dopo essere stata invitata da un miliardario in una remota location.

Di cosa parla A Murder at the End of the World?

La sinossi di A Murder at the End of the World parla di una serie capitanata da una detective in erba appartenente alla Generazione Z di nome Darby Hart. Darby e altri otto ospiti vengono invitati da un solitario miliardario a un soggiorno nel suo ritiro isolato. Quando uno degli sopiti viene trovato morto, Darby dovrà usare le sue abilità per scoprire l'assassino prima che questi possa colpire di nuovo.

A Murder at the End of the World (intitolato in precedenza Retreat) è stato creato da Brit Marling e Zal Batmanglij. Nel cast dello show troviamo Harris Dickinson, Clive Owen, Alice Braga, Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad, Pegah Ferydoni, Javed Khan, Louis Cancelmi, Edoardo Ballerini, Britian Seibert, Christopher Gurr, Kellan Tetlow, Daniel Olson e Neal Huff.

La serie in 7 episodi è prodotta da Brit Marling, Zal Batmanglij, Andrea Sperling, Melanie Marnich e Nicki Paluga.