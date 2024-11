A Complete Unknown: Timothée Chalamet si è isolato sul set per immergersi meglio nel personaggio di Bob Dylan

Timothée Chalamet sarebbe rimasto per lo più "chiuso in se stesso" sul set mentre interpretava Bob Dylan nel prossimo biopic A Complete Unknown.

Durante un'intervista con Rolling Stone, Elle Fanning ha raccontato del metodo utilizzato da Timothée Chalamet per vestire i panni di Bob Dylan nel prossimo biopic sul cantante, A Complete Unknown.

Fanning ha detto di essere stata avvertita prima delle riprese che Chalamet sarebbe rimasto per lo più "chiuso in se stesso" sul set. Per diventare l'icona della musica, Chalamet ha fatto del suo meglio per rimanere immerso nei panni di Dylan, tanto che il foglio di convocazione si riferiva a Chalamet come "Bob Dylan" e non come il suo vero nome. La Fanning è stata "ingannata" da questo trucchetto durante la pre-produzione, quando è stata invitata a incontrare il regista James Mangold e "Bob".

I racconti dei colleghi di Chalamet

"Stavo pensando a tutte le cose da dire e da chiedere", ha detto la Fanning a proposito della prospettiva di incontrare il vero Dylan. "Stavo scegliendo il mio vestito. 'Oggi incontrerò Bob Dylan!".

Una volta sul set, la Fanning ha scoperto che il "Bob Dylan" indicato era in realtà Timothée Chalamet nei panni del celebre cantautore. "Probabilmente sono la prima persona nella vita a essere delusa di aver incontrato Timothée Chalamet, giusto? Tipo, la prima ragazza nella storia", ha ironizzato la star di Maleficent.

A Complete Unknown: Timothée Chalamet con Elle Fanning in una scena

Monica Barbaro interpreta Joan Baez in A Complete Unknown e ha raccontato a Rolling Stone di aver incontrato Chalamet per la prima volta quando lui era già Bob Dylan. "La trasformazione era quasi completa", ha detto Barbaro a proposito del metodo di recitazione di Chalamet. "Non era un livello del tipo 'Non guardarmi negli occhi' o cose del genere. Ci siamo salutati, ci siamo abbracciati. Io ho detto: 'Ho appena visto Dune!'. Ma Chalamet è rimasto nel suo mondo sul set in un modo in cui credo facesse spesso anche Bob. Ed era davvero favorevole alla dinamica tra Bob e Joan".

Barbaro ha ricordato che un giorno stava chiacchierando con Chalamet di cose quotidiane tra una ripresa e l'altra, ma Mangold ha notato che la voce alla Dylan di Chalamet stava iniziando a perdere la sua influenza. "E a quel punto credo che entrambi ci siamo detti: 'No, basta parlare!'", ha ricordato l'attrice.

Edward Norton interpreta Pete Seeger e dice che Chalamet è stato "implacabile" nell'assicurarsi che potesse rimanere immerso nel ruolo di Dylan, aggiungendo: "Niente visite, niente amici, niente rappresentanti, niente di niente. Nessuno intorno a noi. Stiamo cercando di fare del nostro meglio con qualcosa che è così totemico e sacrosanto per molte persone. E io ero assolutamente d'accordo: non possiamo avere un cazzo di pubblico per questo. Dobbiamo crederci il più possibile. E aveva ragione ad essere così protettivo".

A Complete Unknown: un profilo di Timothée Chalamet

Chalamet non è entrato nei dettagli del suo metodo di recitazione durante l'intervista a Rolling Stone, ma ha ammesso che rimanere immerso nel personaggio era in parte un desiderio di tornare alle sue radici di attore e a un tempo "in cui le persone non sono curiose di sapere come vai a lavorare, perché non sanno ancora chi sei. E così è stata per me l'esperienza di Chiamami col tuo nome".

"Era qualcosa per cui andavo a dormire in preda al panico: perdere un momento di scoperta del personaggio - per quanto possa sembrare pretenzioso - perché ero al telefono o a causa di una distrazione", ha aggiunto Chalamet. "Ho avuto tre mesi della mia vita per interpretare Bob Dylan, dopo cinque anni di preparazione per interpretarlo. Quindi, anche mentre ero dentro, quello era il mio obiettivo. Se lo meritava, e poi ancora.... Dio non voglia che io sbagli un passo come Timmy dato che sarò Timmy per il resto della mia vita!".