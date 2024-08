A Complete Unknown: il biopic su Bob Dylan ha finalmente una data di uscita

A Complete Unknown, il prossimo biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet nei panni del celebre musicista, arriverà nelle sale il giorno di Natale. L'uscita sul grande schermo è prevista per il 25 dicembre.

Nella sua attuale data di uscita, A Compete Unknown debutterà lo stesso giorno del remake di Nosferatu di Robert Eggers e una settimana dopo Mufasa: Il Re Leone.

La trama del film du Bob Dylan

Il regista di Walk the Line James Mangold ha diretto A Complete Unknow, che racconta la vita e i primi tempi di Dylan. Ambientato a New York nei primi anni Sessanta, il film inizia quando l'enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva al Greenwich Village e scatena un "sconvolgimento nella comunità folk" quando, nel 1965, imbraccia una chitarra elettrica.

Il primo trailer, che ha debuttato a luglio, mostra Chalamet (che canta da solo) mentre esegue un'entusiasmante interpretazione di A Hard Rain's A-Gonna Fall e si ferma nei luoghi preferiti da Dylan, come il Cafe Wha? e il Chelsea Hotel.

Mangold e Jay Cocks hanno adattato la sceneggiatura dal libro del 2015 di Elijah Wald Dylan Goes Electric, mentre il titolo prende in prestito una frase dell'inno folk rock di Dylan Like a Rolling Stone. Sebbene il vero Dylan, oggi 83enne, non sia coinvolto nel film, ha fornito appunti sulla sceneggiatura e ha partecipato a diversi incontri con Mangold.

"Ho trascorso diversi giorni meravigliosamente affascinanti in sua compagnia, a tu per tu, parlando con lui", ha detto Mangold all'inizio dell'estate. "Ho una sceneggiatura annotata personalmente da lui e di cui faccio tesoro".

A Complete Unknown è interpretato da un cast di tutto rispetto: Edward Norton nel ruolo di Pete Seeger, Elle Fanning nel ruolo di Sylvie Russo, Monica Barbaro nel ruolo di Joan Baez, Boyd Holbrook nel ruolo di Johnny Cash, Dan Fogler nel ruolo di Albert Grossman e Scoot McNairy nel ruolo di Woody Guthrie.