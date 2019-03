A Beautiful Mind, su Netflix in streaming il film da oggi

A Beautiful Mind arriva in streaming su Netflix per inaugurare il nuovo catalogo di marzo! La pellicola con Russell Crowe e Jennifer Connelly è uno dei biopic più noti del XXI secolo e racconta la storia di John Nash.

Il film, datato 2001, è diretto da Ron Howard e liberamente ispirato all'omonima biografia di Sylvia Nasar, pubblicata in Italia col titolo Il genio dei numeri. In A Beautiful Mind la vita del talentuoso John Nash viene raccontata dal 1947, quando il matematico entra a Princeton. Restio ad avere rapporti di amicizia con i suoi colleghi, trova una sorta di conforto in Charles Herman, il suo compagno di stanza. Alla ricerca continua di un'idea rivoluzionaria formulerà la famosa "teoria dei giochi", scoperta che lo porterà a lavorare al MIT e alle dipendenze dell'agente segreto William Parcher. Ma allo stesso tempo, scoprirà un inquietante segreto su se stesso, che lo porterà a dubitare di tutto.

Durante le riprese, il vero John Nash ha visitato il set e Russell Crowe ha dichiarato di essere rimasto molto affascinato dal modo in cui muoveva le mani, tanto da voler prendere questo elemento e inserirlo nella sua interpretazione. Per aiutarlo a entrare nel ruolo e ad aumentare progressivamente i suoi 'sintomi', A beautiful mind è stato girato in ordine cronologico, così da non far uscire Russell dall'intensità del momento. Il film, già disponibile su Netflix, ha portato a casa ben 4 premi Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attrice Non Protagonista e Migliore Sceneggiatura Non Originale. Crowe non ha vinto l'Academy Award, perdendo dal Denzel Washington di Training Day, nella discussa edizione post 11 settembre.

L'acclamato film di Ron Howard è una delle tantissime novità in catalogo a marzo su Netflix: da non perdere la raccolta delle saghe storiche e tante sorprese anni '80.