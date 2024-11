911 6 e 911 Lone Star 4 stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate di domenica 24 novembre

Stasera domenica 24 novembre, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda gli episodi inediti di 9-1-1, ambientata a Los Angeles e dello spin-off 9-1-1 Lone Star, girato ad Austin, Texas. Le due serie indagano le esperienze stressanti dei primi soccorritori, i quali vengono catapultati nelle situazioni più terribili, sconvolgenti e commoventi.

911

La serie segue gli operatori di emergenza come vigili del fuoco, paramedici e poliziotti di Los Angeles mentre affrontano situazioni pericolose e adrenaliniche. Ogni episodio esplora sia le sfide lavorative, con interventi spesso estremi, sia le dinamiche personali dei protagonisti. Creata da Ryan Murphy, il racconto combina azione, emozione e storie umane toccanti.

Sinossi dell'episodio "Guarigione"

Athena spiega a Bobby che stando a quanto ha scoperto il medico legale Wendall è morto per overdose, Bobby è convinto che solo Tamara possa aiutarlo a capire come stanno le cose, ma lei è troppo spaventata, non vuole dirgli niente. Con dei flashback si scoprono più cose sul rapporto che legava Bobby e Wendall.

La detective che indaga sull'incendio alla clinica capisce subito che Bobby è innocente, Tamara viene ricoverata in ospedale dopo l'overdose, e racconta alla polizia tutta la verità che porterà gli agenti ad arrestare i veri colpevoli dell'omicidio di Wendall è fare giustizia, con Bobby che sarà definitivamente scagionato da tutte le accuse.

Interpreti e personaggi

Angela Bassett : Athena Grant-Nash

: Athena Grant-Nash Peter Krause : Bobby Nash

: Bobby Nash Oliver Stark : Evan Buckley

: Evan Buckley Ryan Guzman : Eddie Diaz

: Eddie Diaz Jennifer Love Hewitt : Maddie Buckley

: Maddie Buckley Aisha Hinds : Hen Wilson

: Hen Wilson Kenneth Choi : Howard Han

: Howard Han Rockmond Dunbar : Michael Grant

: Michael Grant Corinne Massiah : May Grant

: May Grant Marcanthonee Jon Reis : Harry Grant

: Harry Grant Gavin McHugh: Christopher Diaz

Owen e T. K

911 Lone Star

Spin-off della serie creata da Ryan Murphy, segue le vicende di un gruppo di soccorritori a Austin, Texas. Al centro c'è il Capitano Owen Strand, interpretato da Rob Lowe, che guida la squadra di vigili del fuoco in missioni pericolose, mentre affronta anche le sue sfide personali. La serie combina azione, dramma e momenti emotivi, esplorando temi come resilienza e spirito di squadra.

Sinossi dell'episodio: "Scorri a sinistra"

Marjan, dopo aver scoperto che il suo ex fidanzato sta per avere un bambino, viene spinta dai colleghi a entrare nel mondo degli appuntamenti per trovare un nuovo compagno. La squadra è chiamata ad intervenire quando una donna incinta dà sfogo alla rabbia in un motel dove sospetta che suo marito la tradisca.

Interpreti e personaggi