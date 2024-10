911 6 e 911 Lone Star 4 stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate di domenica 13 ottobre

Questa sera, domenica 13 ottobre 2024, a partire dalle 21:20 su Rai 2, andranno in onda nuovi episodi inediti di 9-1-1, ambientata a Los Angeles, e del suo spin-off 9-1-1: Lone Star, girato ad Austin, Texas. Le due serie esplorano le esperienze intense dei primi soccorritori, impegnati a fronteggiare le situazioni più drammatiche, sconvolgenti e tocca

911

Ci troviamo di fronte ad una serie televisiva statunitense di genere drammatico e procedurale creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, andata in onda per la prima volta nel 2018. La trama segue le vite dei primi soccorritori di Los Angeles, inclusi vigili del fuoco, paramedici, operatori del 9-1-1 e poliziotti, che affrontano situazioni di emergenza complesse e pericolose, mentre cercano di mantenere un equilibrio nelle loro vite personali.

Sinossi e cast dell'episodio "Violazioni di domicilio"

Athena scopre che dietro i furti di varie ville c'è uno stesso modo di operare: tutti gli abitanti delle case svaligiate avevano chiamato prima del furto il 911 per invasione domestica. La squadra soccorre un uomo rimasto intrappolato in una soffitta a causa di una ristrutturazione fai da te. E mentre Hen chiede una seconda possibilità al suo professore di medicina, Maddie e Chimney si pentono di aver assunto una tata per Jee-Yun dopo che la donna ha preso il controllo della loro casa.

Nella foto Ryan Guzman e Oliver Stark durante un interrvento del 911

911 Lone Star

È uno spin-off della serie 9-1-1, creato anch'esso da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. La serie ha debuttato nel 2020 ed è ambientata ad Austin. Le vicende seguono il capitano dei vigili del fuoco di New York Owen Strand che, insieme a suo figlio TK si trasferisce in Texas.

Sinossi e cast dell'episodio "Risorse umane"

Owen difende Marjan che, dopo una richiesta di soccorso, è stata costretta a prendere una decisione etica molto impegnativa. Grace, dopo aver stretto un rapporto d'amicizia con un ragazzo che chiama spesso il 9-1-1, si trova a dover intervenire quando capisce che la sua vita questa volta è davvero in pericolo.

