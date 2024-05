9-1-1, Angela Bassett ricorda commossa un membro della troupe scomparso che lavorava alla serie di Ryan Murphy

Una tragedia ha colpito all'improvviso il gruppo di lavoro della serie di Ryan Murphy, 9-1-1, con protagonista Angela Bassett. Alle prime luci dell'alba di sabato mattina a Pomona, in California, un membro della troupe di nome Richard Priem, conosciuto come Rico, è scomparso in seguito ad un incidente stradale.

Priem aveva appena concluso un turno di 14 ore sul set della serie e l'attrice ha voluto dedicargli un pensiero. La serie è in onda da sei anni con sette stagioni in produzione:"È la prima volta [che viviamo una morte]. Abbiamo vissuto nascite, matrimoni, e ora viviamo questo. Abbiamo dovuto prenderci un momento, fermarci un attimo. Abbiamo pensato fosse importante riunirci e offrire tutto il possibile alla famiglia, perché sappiamo che ci mancherà ma loro sentiranno ancora di più la mancanza".

L'incidente

Richard Priem è scomparso in un incidente stradale poco prima delle 4.30 del mattino dopo una ripresa notturna a Pomona, in California. In base a quanto dichiarato da California Highway Patrol, la Toyota Highlander di Priem è uscita di strada per motivi sconosciuti, è salita su un argine e si è ribaltata completamente. L'uomo è stato dichiarato deceduto sul luogo dell'incidente e le cause sono ancora sottoposte ad indagine.

20the Television ha pubblicato un comunicato in memoria di Richard Priem:"A nome dello studio e di tutti coloro che lavorano a 9-1-1, inviamo le nostre sincere e più profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Rico Priem". La collega Nina Moskol, che ha lavorato con Priem fino a pochi giorni fa, ha scritto un ricordo del collega:"Era sul punto di andare in pensione, aveva già presentato la documentazione. Aveva già pianificato una vita piena per la pensione, inclusi i momenti da trascorrere con sua moglie, vedere crescere il pronipote, andare in moto con la sua amata Harley, e persino continuare a fare il grip per mantenere i contatti con gli amici".

9-1-1 è una serie tv creata da Ryan Murphy, Brad Falchuck e Tim Minear, che approfondisce le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco negli Stati Uniti d'America.