90210, sei star del cast originale confermate per il revival

Beverly Hills, 90210 ritornerà in tv con una serie evento che debutterà negli Stati Uniti su Fox in estate e sarà composta da sei episodi interpretati da sei delle star dello show originale.

Il progetto si intitola semplicemente 90210 e avrà come protagonisti Jason Priestley (Brandon), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Gabrielle Carteris (Andrea), Brian Austin Green (David) e Tori Spelling (Donna) che interpreteranno se stessi, ma in una versione fittizia, raccontando ccosì i tentativi di riportare sul piccolo schermo il progetto che li aveva resi famosi.

90210 è in fase di sviluppo da un paio di anni con la collaborazione degli sceneggiatori e produttori Chris Alberghini e Mike Chessler che hanno elaborato un'idea avuta da Spelling e Garth.

Tra gli interpreti non ci saranno invece Luke Perry, impegnato sul set di Riverdale, e Shannen Doherty.

Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, ha dichiarato: "Beverly Hills, 90210 ha lasciato un impatto indelebile sulla cultura pop e su un'intera generazione ed è una parte importante del DNA del network con le storie coraggiose non raccontate in nessun altro show e personaggi indimenticabili. Siamo onorati nel riportare il cast originale, così amato, sugli schermi con 90210".

Lo show andato in onda per dieci stagioni aveva dato vita anche a uno spinoff, Melrose Place, e al reboot, anche in quel caso intitolato 90210, che si è concluso nel 2013.

Le nuove puntate seguiranno gli attori che si erano allontanati 19 anni fa dopo la conclusione di Beverly Hills, 90210, ora riuniti nel tentativo di realizzare un reboot del cult televisivo, situazione che farà emergere tensioni e situazioni divertenti causate dall'incontro di vecchi amori, amici e nemici.