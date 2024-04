9-1-1: ABC rinnova la serie per una Stagione 8

Secondo quanto riportato, ABC ha rinnovato 9-1-1 per una Stagione 8 dopo gli ottimi risultati raggiunti dall'ultima stagione della serie, che lo ricordiamo andava in onda inizialmente su Fox prima di essere cancellata dopo la sesta stagione e poi salvata appunto dalla ABC.

A sole due settimane dalla première della Stagione 7 e a pochi giorni dal traguardo del centesimo episodio, 9-1-1 ha ricevuto un rinnovo anticipato dal suo nuovo network.

Anche se il rinnovo è avvenuto prima del previsto, non dovrebbe essere una sorpresa per gli spettatori. 9-1-1 è stato un grande successo per la Fox negli ultimi anni e ha mantenuto questo slancio con la première della stagione 7. Il primo episodio ha totalizzato 11,8 milioni di spettatori nei primi sette giorni spalmati sulle piattaforme di ABC e Hulu.

Il crossover con The Bachelor

L'episodio di questo giovedì segnerà il 100° della serie, consolidandola come uno dei programmi di punta della televisione di rete al momento.

Il centesimo episodio di 9-1-1 della prossima settimana vedrà la serie incrociarsi con un inaspettato reality della ABC: The Bachelor. Una foto ha mostrato l'ambulanza di 9-1-1 che risponde a una chiamata nella villa di The Bachelor, con Joey Graziadel che dovrebbe apparire nell'episodio.

"L'intero episodio crossover è nato perché Jennifer Love Hewitt mi ha chiamato dopo aver assistito a uno dei finali di The Bachelor", ha dichiarato Tim Minear, showrunner di 9-1-1, a Entertainment Weekly. "È una grande fan di The Bachelor e mi ha detto: 'Non sarebbe fantastico se la squadra rispondesse a una chiamata nella villa di The Bachelor?'".

"Ho contattato la ABC e loro hanno contattato quelli di The Bachelor e abbiamo fatto un meeting su Zoom", ha aggiunto Minear. "Abbiamo iniziato a parlare di quali fossero le possibilità. Quelli di The Bachelor sono stati incredibilmente solidali e disponibili. Si sono offerti di mostrarci le basi per la realizzazione dello show e poi per le riprese. Abbiamo portato la troupe di The Bachelor per girare la prima parte del caso, in modo che fosse davvero The Bachelor. E poi siamo entrati nel mondo di 9-1-1, quando devono chiamare il 911. Ecco com'è nata l'idea. Mi è sembrata un'ottima idea".