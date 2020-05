8 Mile, su Netflix in streaming da oggi

8 Mile arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile il film cult del 2002 con protagonista il rapper più famoso del panorama musicale, Eminem.

8 Mile è stato presentato come un film sulla storia di Eminem, una sorta di biopic sulla vita del celebre rapper, poi come una sceneggiatura originale basata però su precisi ricordi dell'artista. Curtis Hanson, già regista del bellissimo L.A. Confidential e di Wonder boys, riesce nel difficile compito di sdoganare una star della musica nel mondo del cinema e soprattutto a togliergli di dosso, di fronte agli spettatori, la sua identità pubblica.

Eminem, Mekhi Phifer e Evan Jones in una scena di 8 Mile

Nella storia Jimmy "Rabbit" Smith è bianco, vive a Detroit con la madre, e sogna di sfondare come rapper. Però deve affrontare le difficoltà della vita e soprattutto vincere nel battling. 8 Mile è stato un successo di pubblico e di critica, capace di vincere anche un Academy Award alla Miglior Canzone Originale (Lose yourself di Eminem) e di incassare in tutto il mondo oltre 240 milioni di dollari, un totale pari a 6 volte il suo budget. Il rapper non si sarebbe aspettato tutto questo successo, tanto che decise di non andare alla cerimonia degli Oscar 2003: mentre veniva annunciata la sua vittoria, lui stava dormendo mentre la figlia guardava la tv vicino a lui.

8 Mile è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.