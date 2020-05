8 Mile: Eminem, Lose Yourself e la genesi della canzone da Oscar

Jeff Bass parla di Eminem e di Lose Yourself, il singolo della colonna sonora di 8 Mile che ha cambiato per sempre la storia della musica pop.

Quando uscì 8 Mile, film del 2002 con Eminem come protagonista, l'uso di una canzone come strumento di marketing per un film, e viceversa, non era una novità. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere che Lose Yourself, il singolo semi-autobiografico di successo della colonna sonora, avrebbe cambiato per sempre la musica pop.

Nel 2017 il co-sceneggiatore e produttore originale di lunga data di Eminem, Jeff Bass, ha spiegato come è stata sviluppata e scritta la celebre canzone in un'intervista con la rivista Billboard: "Abbiamo iniziato a scrivere nel settembre del 2001 e la canzone è uscita nel 2002. Gran parte della musica era già stata ultimata in precedenza ma le parole non erano ancora quelle definitive. Direi che ci è voluto circa un anno per completare quella canzone."

Bass ha aggiunto: "La chitarra, probabilmente, è la chiave di tutto, è così motivante. Non è che sia difficile dopotutto: sono solo due, tre accordi che ti afferrano l'anima e non ti lasciano andare. Negli ultimi 15 anni gli atleti professionisti di tutto il mondo l'hanno usata per caricarsi prima di una nuotata o una partita. Viene utilizzata ancora durante le partite di calcio, 100.000 persone che agitano le mani e ascoltando quella canzone."

Lose Yourself è stata la prima canzone rap a vincere un Oscar per la migliore canzone originale come parte della colonna sonora di 8 Mile, ha anche vinto due Grammy Awards: uno per la migliore canzone rap e l'altro per la migliore esibizione dal vivo. Eminem ha cantato la canzone durante la cerimonia degli Oscar di quest'anno.