Seth Rogen, il provino per 8 Mile: "Imbarazzante, ma abbiamo riso fino alle lacrime"

Seth Rogen ha raccontato di aver sostenuto un provino per un ruolo in 8 Mile e lo ha definito come il più strano e incredibile di sempre, ma anche il più esilarante.

Seth Rogen ha quasi interpretato il ruolo del tirapiedi di Eminem in 8 Mile. Tuttavia, l'attore ha raccontato che, nonostante il provino sia stato strano e decisamente incredibile, il ruolo non è andato a lui.

Preacher: Dominic Cooper e Seth Rogen sul set

Come riportato da The Wrap, Seth Rogen ha ricordato l'episodio nel corso del suo Yearbook, libro che contiene una collezione di aneddoti sulle sue disavventure nel mondo dello spettacolo. A proposito del provino sostenuto per interpretare il ruolo di Cheddar Bob in 8 Mile, Rogen ha sottolineato il suo carattere a dir poco incredibile. L'attore ha raccontato: "Il casting director ci ha chiesto di sostenere il provino insieme a un nostro amico. Io ho scelto Jason Segal. Anche lui, a dire il vero, era in competizione per il ruolo. È stato tutto molto difficile a causa dello stile rap dei dialoghi!".

Eminem in una sequenza di 8 Mile

Seth Rogen ha ricordato in questo modo il provino sostenuto insieme a Jason Segal per 8 Mile: "Ho iniziato io nei panni di Cheddar Bob e lui mi faceva da spalla. A un certo punto abbiamo cominciato a ridere istericamente rovinando il provino. Siamo stati stupidi. Ci siamo scusati, ma eravamo in lacrime a causa delle risate. L'audizione è stata imbarazzante perché uno dei miei migliori amici mi fissava e desiderava ottenere lo stesso ruolo. Evidentemente, poi, non eravamo assolutamente tagliati per interpretare due rapper!".

Alla fine, il personaggio di Cheddar Bob è stato interpretato da Evan Jones. 8 Mile si è trasformato in un successo di critica e di pubblico ed è valso a Eminem, Jeff Bass e Luis Resto il Premio Oscar alla Migliore Canzone Originale.