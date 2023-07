7 ore per farti innamorare stasera su Canale 5: cast e trama del film con Serena Rossi

Stasera su Canale 5 in prima serata, in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity, va in onda 7 ore per farti innamorare, il film di Giampaolo Morelli con Serena Rossi: ecco cast e trama.

Stasera, 25 luglio, su Canale 5 alle 21:25 va in onda 7 ore per farti innamorare, il film scritto e diretto nel 2020 da Giampaolo Morelli. Per il suo esordio alla regia l'attore napoletano, volto assai noto del piccolo schermo per aver vestito i panni dell'ispettore Coliandro, ha deciso di adattare il suo omonimo romanzo.

7 ore per farti innamorare: la trama

7 Ore per farti innamorare: una sequenza del film

Giulio è uno stimato giornalista di economia con una vita privata apparentemente idilliaca. Poco prima delle nozze che ha già annunciato scopre però che la fidanzata Giorgia lo tradisce con il suo capo, Alfonso. Lui decide di licenziarsi, lei lo lascia definitivamente. Rimasto senza una compagna e senza un lavoro, Giulio tenta ogni strada per riavere indietro sia la sua scrivania che l'amore di Giorgia, ma senza grossi esiti.

Disperato, si rivolge a Valeria, una bellissima esperta "dell'arte del rimorchio", che insegna agli uomini come conquistare una donna in solamente sette ore. Convinto che in amore non vi siano regole, Giulio dovrà mettere in discussione la sua visione delle cose. Scoprirà, infatti, che i sentimenti hanno i loro meccanismi e che trovare l'anima gemella è una missione ardua. Ma può anche avere risvolti esilaranti e riservare incredibili colpi di scena.

Ecco il promo del film disponibile su Mediaset Infinity.

Il cast

7 Ore per farti innamorare: un momento del film

Ricchissimo il cast di attori e attrici che dà vita a 7 ore per farti innamorare:

Giampaolo Morelli è il protagonista Giulio Manfredi

Serena Rossi è Valeria, coach del "rimorchio"

Massimiliano Gallo è Alfonso

Diana Del Bufalo è Giorgia

Gianni Ferreri è Giuseppe

Fabio Balsamo è Ernesto

Gigio Morra è Gaetano

Salvatore Misticone è amico di Gaetano

Andrea Di Maria è Fabrizio Dell'Orefice

Peppe Iodice è il corsista

Raiz è Fabiano

Antonia Truppo è Lina Ciù Ciù

Vincenzo Salemme è Enrico Dell'Orefice

Diletta Leotta compare nei panni di se stessa

Curiosità

7 ore per farti innamorare ha ricevuto due candidature ai Nastri d'Argento nel 2020 nelle categorie miglior attore e miglior attrice per Giampaolo Morelli e Serena Rossi.

Programmato per l'uscita in sala il 26 marzo 2020, il film è stato poi distribuito on demand dal 20 aprile dello stesso anno, per poi avere un breve passaggio al cinema solo a giugno.

7 ore per farti innamorare in streaming

Stasera sarà possibile seguire il film anche in streaming, in contemporanea, previa iscrizione, nella sezione dirette di Mediaset Infinity. 7 ore per farti innamorare è disponibile anche su NOW con abbonamento Premium, Amazon Prime Video, Google Play, YouTube e Rakuten TV per acquisto o noleggio.