7 ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli dal 7 aprile on demand

7 ore per farti innamorare, commedia d'esordio alla regia di Giampaolo Morelli già attesa sugli schermi cinematografici il 26 marzo, sarà lanciato direttamente on demand dal 20 aprile. I produttori Fulvio e Federica Lucisano con il distributore Vision Distribution aderiscono così alla campagna #iorestoacasa e rendono disponibile il film che potrà essere acquistato su SKYPRIMAFILA Premiere, CHILI, INFINITY, RAKUTEN TV, GOOGLE PLAY, ITUNES, CG DIGITAL e TIMVISION.

7 ore per farti innamorare è una produzione Italian International Film, società controllata da Lucisano Media Group, con Vision Distribution. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, il film è tratto dal romanzo omonimo scritto dallo stesso Giampaolo Morelli (Edizioni Piemme) che ne è protagonista accanto a Serena Rossi e Diana Del Bufalo. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Fabio Balsamo (The Jackal), Andrea Di Maria, Peppe Iodice e Antonia Truppo.

Girato interamente a Napoli e sceneggiato da Giampaolo Morelli con Gianluca Ansanelli, 7 ORE PER FARTI INNAMORARE è un'inconsueta commedia romantica che esplora il grande mistero dell'innamoramento, l'ardua e sorprendente ricerca del perfect match e l'inestricabile universo dei sentimenti in cui non esistono regole: un feel-good movie per offrire allo spettatore uno spazio di leggerezza e intrattenimento in un momento così difficile per tutti.

Federica Lucisano, AD di Italian International Film ha dichiarato: "La determinazione a preservare e sfruttare al meglio il potenziale di questo film in cui crediamo molto, ci ha portato ad attuare un piano alternativo assolutamente convincente. Fa parte della nostra mission scoprire nuovi talenti e portarli fino alla sala cinematografica, la cui centralità è fuori discussione, ma il momento difficile e straordinario che stiamo vivendo impone al nostro settore flessibilità ed attenzione a cogliere le necessità immediate degli spettatori. Ed è indubbio- continua Federica Lucisano - che questo periodo ha portato ad un considerevole incremento nella fruizione dell'on demand".

Lo sceneggiatore, regista e protagonista Giampaolo Morelli ha commentato: "Mentre giravo questo film non avrei mai immaginato la situazione tragica che stiamo vivendo. Il destino di 7 ore per farti innamorare era la sala cinematografica (il 26 marzo) ma quando mi hanno proposto di uscire on demand ho accettato subito con entusiasmo pensando così di poter stemperare con un po' di leggerezza queste giornate così complicate. Fatalità vuole che, in tempi non sospetti, avessi inserito nel film il brano "Abbracciame" di Andrea Sannino, cantato dai balconi della mia città, Napoli, nei momenti più difficili. Lo prendo come un segno positivo, l'augurio di poter rinascere presto e vederci nuovamente tutti insieme al cinema".

La trama di 7 ore per farti innamorare: Valeria (Serena Rossi), donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sull'amore, è un'implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l'arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio (Giampaolo Morelli) è un giornalista di economia, uomo serio e po' prevedibile, convinto invece che in amore non si possano attuare delle strategie. Quando, a un passo dalle nozze, la fidanzata Giorgia (Diana Del Bufalo) lo lascia per il suo capo Alfonso (Massimiliano Gallo), Giulio si ritrova scalfito nelle sue granitiche certezze, senza donna e senza lavoro. Deciso a riconquistare la sua ex andrà a lezione da Valeria, ma uno dei due dovrà cambiare idea. Perché innamorarsi è una scienza esatta o un mistero senza regole?