65: la data di uscita del film sci-fi con Adam Driver posticipata, si scontrerà con Shazam! Furia degli Dei

La data di uscita nei cinema di 65, il nuovo film fantascientifico con Adam Driver, è stata posticipata di una settimana, trovandosi faccia a faccia con Shazam! Furia degli Dei. Quali ragionamenti di mercato avranno condotto a una scelta del genere? La competizione con Shazam sarà meno o più minacciosa rispetto al resto in sala?

Secondo Deadline il rilascio di 65 è stato opportunamente ragionato da Sony, come parte di un aggiustamento generale del programma, e non sarebbe neanche la prima volta. Come riportato dal sito il film con Adam Driver aveva già subito un "trasloco" del genere da aprile 2022 fino all'anno successivo. Adesso, pur trattandosi solamente di una settimana in più, ci si può leggere una probabile strategia, forse per evitare il confronto diretto con Scream VI.

Previsto, attualmente perlando, per il 13 marzo 2023, il film dovrà comunque vedersela con Shazam 2. Forse il ragionamento a questo spostamento risiede proprio nella tipologia di pubblico che frequenterà i cinema durante quei giorni. Entrambi i film potrebbero essere vicini e combattersela proprio su questo fronte.

Diretto da Scott Beck e Bryan Woods, 65 segue la storia di un astronauta che si schianta su un misterioso pianeta che si rivela essere la Terra di 65 milioni di anni fa. Qui dovrà combattere combattere contro i dinosauri per sopravvivere.