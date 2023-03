65: Fuga Dalla Terra, l'esordio su Rotten Tomatoes è disastroso per il nuovo film di Adam Driver

65: Fuga Dalla Terra non ha riscosso troppi commenti positivi in occasione della sua uscita americana; il film con Adam Driver sta ottenendo risultati negativi anche su Rotten Tomatoes.

65: Fuga Dalla Terra, il nuovo film di Scott Beck e Bryan Woods, con Adam Driver, è uscito il 10 marzo nei cinema e già ha raccolto, nelle prime ore, uno dei punteggi più bassi in assoluto su Rotten Tomatoes, in termini di recensioni. Eppure i commenti non sono tutti estremamente negativi.

65: Fuga Dalla Terra sta raccogliendo le prime reazioni e recensioni su Rotten Tomatoes a seguito della sua uscita nei cinema americani (da noi uscirà in seguito). Il sito lo ha quindi identificato con un punteggio fra il 29 e il 31% di gradimento (al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo).

Un numero così basso si riflette sulle tantissime critiche che la pellicola ha ricevuto dalla stampa americana e dai vari utenti che hanno pagato per vederlo al cinema. Nel marasma generale, comunque, è bene sottolineare che le prestazioni di Adam Driver e Ariana Greenblatt sono state ampiamente elogiate, pur se offuscate da tutto il resto.

65: Adam Driver contro i dinosauri nell'esplosivo spot del Super Bowl!

È ancora troppo presto per tirare le somme nei confronti dell'accoglienza americana di 65: Fuga Dalla Terra, anche se le parole di quelli che lo hanno visto fino ad ora abbassano di tantissimo le aspettative generali. Vi ricordiamo che da noi 65: Fuga Dalla Terra uscirà il 27 aprile (se curiosi vi indirizziamo al trailer italiano).