6 Underground: nel trailer Ryan Reynolds "saluta" l'Italia

6 Underground, di cui è stato diffuso il primo trailer, vede come protagonista Ryan Reynolds, mostrato in Italia, tra le strade di Firenze.

6 Underground, di cui è stato diffuso il primo trailer, ha come star Ryan Reynolds e un esilarante video mostra la star canadese in azione nella città di Firenze, dove è stato girato lo spettacolare film diretto da Michael Bay.

Il lungometraggio arriverà sulla piattaforma di streaming il 13 dicembre e il filmato è dedicato a un'adrenalinica sequenza d'azione che causa non pochi problemi nella splendida città toscana, mostrata in tutta la sua bellezza tra una sterzata e l'altra!

La sinossi di 6 Underground anticipa:

Qual è la parte migliore dell'essere morto? Non è sfuggire al tuo capo, alla tua ex, né ripulire la tua fedina penale. La parte migliore dell'essere morto... è la libertà. La libertà di combattere l'ingiustizia e il male nel nostro mondo senza che nulla o nessuno ti rallenti o ti dica "no".

Il film introduce un nuovo modello di eroe d'azione. Sei individui provenienti da tutto il mondo, ognuno il migliore nel proprio campo, sono stati scelti non solo per le loro abilità, ma per il desiderio comune di cancellare il loro passato per cambiare il futuro. La squadra è riunita da un enigmatico leader (Ryan Reynolds), la cui unica missione nella vita è garantire che, mentre lui e i suoi compagni non saranno mai ricordati, le loro azioni lo saranno sicuramente.

Ecco il poster italiano:

6 Underground: il poster italiano

Il film è diretto da Michael Bay ed è stato scritto da Paul Wernick e Rhett Reese, mentre nel cast ci sono anche Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy Lior Raz, Payman Maadi e Dave Franco.